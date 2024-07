Koper vse bolj priljubljen, veliko zanimanja za plaže in morske aktivnosti (FOTO)

V prvih šestih mesecih letošnjega leta so v Mestni občini Koper v nastanitvenih obratih zaznali povečanje števila prihodov in prenočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani (prenočitev za 10, prihodov za 11 odstotkov). Na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper zaradi izjemnih rezultatov napovedujejo odlično turistično sezono. Največ gostov pričakujejo iz Nemčije, Italije, Madžarske, Avstrije, Češke in Poljske.

Poleti je veliko zanimanja za plaže in morske aktivnosti, veliko gostov se odloča za raziskovanje starega mestnega jedra, obisk mestnega zvonika in drugih znamenitosti, spoznavanje domačinov in koprskega podeželja ter okušanje lokalne gastronomije. Za tuje in domače obiskovalce je v Turističnoinformacijskem centru Koper na voljo nov zemljevid, ki so ga poimenovali Doživi Koper, vključuje pa lokalna priporočila ter podrobne informacije o glavnih znamenitostih mesta.

Pogled na koprski mandrač FOTO: Arhiv MOK

Številne prireditve se bodo nadaljevale tudi jeseni.

Na voljo je v štirih jezikih in je plod sodelovanja Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in študentov Pedagoške fakultete (smer Vizualna umetnost in oblikovanje) Univerze na Primorskem. Študenti so pod mentorstvom prof. dr. Tine Cotič pri oblikovanju in snovanju iskali rešitve, usmerjene v turista in uporabnost. Prednost zemljevida so različni vsebinski sklopi (parki, plaže, glavne znamenitosti, podeželje in kolesarjenje), ki nagovarjajo različne interese turistov; vključuje praktične informacije o trajnosti, med katerimi se najdejo možnosti parkiranja, uporaba javnega prevoza, dostop do pitnikov, informacije za gibalno ovirane in za radovedne.

Festivali

Koper je prizorišče različnih festivalov, v idiličnem Kubedu se je začel Kino Istra, pri katerem v koprodukciji sodeluje tudi Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. V poletnem dogajanju ne bodo manjkali koncerti, med drugim bodo nastopili Dubioza kolektiv, Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Prljavo kazalište. Obetajo se kulinarični in kulturni večeri. Vsak zadnji četrtek v poletnih mesecih poteka Altroke Istra Gourmet Festival. V začetku julija so se v Gažonu začeli Večeri na placu, ki bodo vsak drugi teden ponudili pester kulturni program. V nedeljo, 28. julija, bo na Muzejskem trgu že tradicionalni operni koncert.

Večerne aktivnosti na vodi FOTO: Jaka Ivančič

Številne prireditve se bodo nadaljevale tudi jeseni. September bo prinesel odprtje novega turističnega centra za obiskovalce na Kraškem robu, ki bo ponujal dve novi doživetji. Na tem mestu bodo domačini in obiskovalci lahko prejeli informacije o plezanju, kolesarjenju, pohodništvu in drugih dejavnostih, ki jih to območje zaradi ugodnih vremenskih razmer ponuja vse leto.