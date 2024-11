Ideja za izlet: zimska pravljica vabi

Bogat glasbeni in otroški program bo med 29. novembrom in 5. januarjem 2025 v sklopu cikla prireditev Zimska pravljica. Bled in okoliške vasi bodo v tem času žareli v soju čarobnih prazničnih luči, s prižigom v soboto, 30. novembra, ob 17. uri, ob glasbeni spremljavi Alye. Program bo vsak konec tedna, od petka do nedelje, med 20. decembrom in 5. januarjem 2025 pa bodo dogodki vsak dan.

»Letošnji program napoveduje številne koncerte vrhunskih slovenskih glasbenikov,« so povedali na Turizmu Bled. »Na blejskem odru se bodo zvrstili Vili Resnik, Alya, Adi Smolar, Manca Špik, Pero Lovšin in Španski borci, legendarna pevka in dama slovenske popevke Elda Viler v družbi svoje hčere Ane Dežman ter Gianni Rijavec. V časovni stroj 90' in 00' let bodo popeljali Children of the 90's, ki predstavljajo pravo božično specialko – v družbi DJ bodo nastopili Miran Rudan, Sebastian, Frenk Nova in Iris Ošlaj. Vrata v svet šansonov in poezije Franeta Milčinskega - Ježka bo na široko odprla njegova vnukinja Nana Milčinski, v ljubezensko liriko Ferija Lainščka in poezijo največjih slovenskih pesnikov pa kantavtorica, kitaristka in skladateljica Ditka.

Blejske jaslice FOTO: Miro Zalokar/turizem Bled

Jezerska promenada bo gostila predstavnike nove generacije slovenskih glasbenih ustvarjalcev, med katere spadajo mladi pop rock band BOOOM!, soul zasedba Batista Cadillac in skupina Masharik.« Za večere s priredbami svetovnih uspešnic bodo poskrbeli CoverLover, Yugo nostalgica, FridayZ, Abba Mia, HELP! A Beatles Tribute ter Samuel Lucas & The Groove Station.

Krog prijateljstva

Nedeljski popoldnevi so rezervirani za tradicionalno narodnozabavno in ljudsko glasbo. Srčni utrip bodo narekovali ritmi polke in valčka ob nastopih Ansambla Svizci, Kvarteta Pušeljc, Slovenskih pozdravov, Skupine Gadi, Harmonk'n'Rolla ter Prifarskih muzikantov.

Nedeljski dopoldnevi so tradicionalno rezervirani za otroški živžav, ko bodo potekale glasbene in lutkovne predstave pa tudi akrobatsko-gledališka predstava, otroke bosta obiskala Božiček in dedek Mraz. Otroci bodo silvestrovali v družbi Romane Krajnčan, v novo leto pa bomo vstopili s skupino Rok'n'band.

Kadar je sneg, je še bolj čarobno. FOTO: Miro Zalokar/turizem Bled

Organizirali bodo tudi Krog prijateljstva ter eno lepših blejskih prireditev, Legendo o potopljenem zvonu, ki tradicionalno poteka na božični dan. V duhu adventnega časa se bodo postopoma prižigale adventne svečke, ki bodo v svojem polnem sijaju zažarele na božični večer. Rdečo nit prireditev bo popestrila nova čarobna dekoracija, ki bo osvetlila pristno rajsko podobo Bleda. V praznično preobleko bodo odete okoliške vasi, ob promenadi bodo zažarele svetlobne skulpture. Na jezerski promenadi bo poleg ogromnega prazničnega stola zaživel kotiček za zaljubljene – Blejska ljubezenska zgodba in z njo kolesi, ki ob poganjanju proizvajata elektriko, s pomočjo katere zažarijo lučke v obliki labodov in srca. Bogato okrašene jaslice v naravni velikosti bodo umeščene v Zdraviliški park. Trajnostno drsališče iz umetne mase z razgledom na Blejsko jezero in otok bo razveseljevalo do konca zimskih šolskih počitnic.

Na jezerski promenadi bodo v času Zimske pravljice vse dni v tednu obratovale gostinske in rokodelske hiške, kjer bodo na voljo tipične gorenjske jedi, topli napitki ter unikatni in avtentični izdelki, ki ponosno nosijo certifikat Blejski lokalni izbor in so primerni za praznična obdarovanja.