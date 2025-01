Ideja za izlet: razgledni vrh nad smučiščem (FOTO)

Prav vsi vemo za Kranjsko Goro. Priljubljeno smučarsko središče je sredi zime cilj številnih smučarjev pa tudi drugih obiskovalcev. V Kranjski Gori se za vsakogar kaj najde. Nad smučiščem se pne 1555 metrov visoka gora, za katero smo slišali že vsi – Vitranc, in pod njo od nekdaj potekajo smučarska tekmovanja.

Na razgledno goro vodi več poti. Najbolj priljubljeni sta tisti, ki vodita po smučišču in z brega jezera Jasna.

Mojčin dom

Zapeljimo se torej skozi Kranjsko Goro vse do Jasne. Ob lepih dnevih tam kar mrgoli obiskovalcev. Jezero je umetnega nastanka. Tik ob njem teče potok Pišnica. Širno prodišče potoka so poglobili in nastalo je jezerce. Potok prečkamo po malem mostu in nato sledimo markirani poti.

Ves čas strmo v hrib, dvignemo se kakih sedemsto višinskih metrov. Nič kaj hudo posebnega v poletnem času, pozimi pa je treba opazovati snežne razmere in imeti vsaj derezice. Razgledi postajajo vedno lepši in po dveh urah in pol se strmina poravna. Stopimo na vrhnji del novourejenega smučišča. Od tu je do vrha 1555 metrov visokega Vitranca le še nekaj minut.

Na Vitrancu

Ob lepih zimskih dnevih se na vrh Vitranca vzpenja staro in mlado.

Ostane le še vrnitev v dolino

Zgoraj nas pričaka neprijetno presenečenje. Že pred desetletji je bil na vrhu stare sedežnice postavljen prvotni planinski dom. Betonska tvorba je že dolgo opuščena in je postala prava razbitina. Zato pa je le nekaj deset metrov stran nov Mojčin dom. Ima vse, kar imajo veliki. Prelep razgled na Julijske Alpe, kopico klopc in miz pa tudi marsikaj, s čimer si človek potolaži želodček. Ni lepšega kot posedeti na zimskem soncu, gledati naokoli in se imeti prav udobno.

Posedimo in si oglejmo najlepši del Julijskih Alp.

Ostane le še vrnitev v dolino. Škoda bi bilo, da se vrnemo po isti, včasih tudi malce izpostavljeni poti. Pred leti so do vrha potegnili novo sedežnico. Pod njo se vije smučarska proga. Tako je najlepše, da se v Kranjsko Goro mimo Bedančevega doma spustimo kar ob njenem robu. Ni strahu, da bi bili na tej poti sami. Ob lepih zimskih dnevih se na Vitranc vzpenja staro in mlado. Posebno veliko je turnih smučarjev. Povzpnimo se tudi mi. Dve uri bomo potrebovali, da vrh dosežemo brez težav tudi v zimskih razmerah in uživamo v prelepih razgledih po najlepšem delu Julijskih Alp.