Ideja za izlet: potep v srce Karavank (FOTO)

Pogled na dobršen del Karavank zapira Begunjščica, katere visoko pobočje v obliki grebena zastira pogled na gore za njo. Še dodatno k temu prispevata grebena Gosjaka in Rebra, ki nad Begunjami in Žirovnico zapirata pogled v dolino Završnice. V tej se skriva krasen svet.

V Radovljici se zapeljemo proti Žirovnici in na mostu prek reke ostro zavijemo na desno v dolino. Po nekaj minutah se pred nami odpre pogled na precej veliko umetno jezero, ki že več kot stoletje napaja eno izmed prvih slovenskih hidroelektrarn. Za jezerom se prej asfaltirana cesta spremeni v makadamsko. Nekaj kilometrov ji sledimo, mestoma je precej strma. Ob prihodu na precej veliko planino se spremeni v kolovoz in od tu naprej je treba iti peš.

Pogled na Vrtačo

Zimsko sonce nad Begunjščico

Ni lepšega kot posedeti pred planinsko kočo in se imeti lepo.

Naš današnji cilj je Smokuška planina v zatrepu doline potoka. Ta je ob začetku naše poti še živahen, a se prav kmalu izgubi v prodiščih hudournika. Kolovoz mu sledi in zlagoma se ves čas vzpenjamo proti Zelenici. Po uri hoda se izvijemo iz gozda in stopimo na širno Smokuško planino. Na njenem gornjem robu, na višini 1425 metrov, najdemo Dom pri izviru Završnice.

Nekdanje smučišče in planinski dom

Gore v okolici smo predhodno v gozdu bolj slutili kot videli. Tokrat je drugače: odpre se prelep razgled na mogočno gmoto Stola, ki jo nekoliko nenavadno vidimo od strani, pa na drugi najvišji vrh Karavank, Vrtačo, na jugu dominira severna stena Begunjščice. Njena, pozimi s snegom prekrita severna pobočja so preprosto prelepa. Nad planino se markirana pot nadaljuje naprej proti Zelenici.

Koča pri izviru Završnice

Nekdanje smučišče in planinski dom na njem običajno obiskujemo z druge strani, z Ljubelja. Najraje spomladi, saj se precejšen del zime skriva v ledeno mrzli senci. To pa ne velja za Dom pri izviru Završnice. Sonce na tem mestu že kmalu pogleda prek grebena Begunjščice in vsa dolina, ki gleda proti jugozahodu, se kopa v njem. Ni lepšega kot posedeti pred planinsko kočo in se imeti lepo.

Globoko spodaj se pod meglo skrivata Radovljica in Bled.

A se je treba vrniti v dolino. Po pašnih planinah, kjer se poleti pase živina, pozimi pa samevajo. Globoko spodaj se v Ljubljanski kotlini dostikrat nabere nizka oblačnost. Dolina Završnice običajno sega nad višino toplotnega obrata in se kopa v soncu. Poiščimo torej čas, da se potepemo v to skrito dolino nekaj kilometrov pod Jesenicami.