Dolenjska lepotica: sprehod ob Temenici (FOTO)

Dolenjska je idilična pokrajina: gričevnat svet se izmenjuje z vasmi, gozdovi, polji in travniki. Nekoliko manj znano pa je, da precejšen del pokrajine leži na apnenčastih tleh. Ta niso kaj dosti vododržna in zato številni vodotoki na svoji poti poniknejo v kraško podzemlje in tvorijo kraške jame.

Ena takih je reka Temenica. Na njeni poti proti Krki jo lahko spremljamo peš ob strugi ali pa si njen tok ogledamo kar iz kanuja ali kajaka. Izvira na južnih pobočjih Posavskega hribovja in teče mimo Trebnjega. Prvič ponikne pri vasi Grm, njene vode spet pridejo na dan v Mirnopeški dolini pod hribom Svete Ane v izviru Zijalo. Mirnopeška dolina je veliko kraško polje, ki je skorajda ravno. Po njej se reka vije v obliki številnih okljukov. Na obeh straneh Temenice so številne vasi, tudi samotne kmetije. Brežine so obdane z drevesi. Če plujemo po reki, se nam hitro zazdi, da smo sredi nedotaknjene narave, čeprav so naselja dostikrat v neposredni bližini.

Sprehod ob Temenici

Vode znova poniknejo pod Goriško vasjo, tretji in zadnji izvir reke je pod gradom Luknja pri vasi Prečna. Na tem mestu se spremeni tudi njeno ime in vse do konca njene ovinkaste poti, ko se vije po Zaloškem polju, se imenuje Prečna. V reko Krko se nekaj kilometrov nad Novim mestom izlije kot njen levi pritok.

Reka Temenica je nekoliko nesimetrična. Večje pritoke ima v svojem zgornjem delu. Prvi del njene poti je precej strm. Izvira na višini 550 metrov in se prvič konča na višini 264 metrov. Prvi podzemeljski tok je v zračni črti dolg nekaj manj kot dva kilometra. Njen drugi tok mimo Mirne Peči je precej bolj položen. Po osmih kilometrih spet ponikne. Tretji del njene poti je tok nižinske reke. Od izvira do izliva je reka dolga 28 kilometrov.

Brežine reke so obdane z drevesi.

Temenica vijuga po pokrajini.

V času dolgotrajnih suš se njena struga skorajda posuši. Povsem drugačno podobo pa nam Temenica pokaže v času dolgotrajnih padavin. Ko doseže več kot 2–3 kubične metre pretoka na sekundo, njene vode zapuste strugo in se razlijejo. Doseže do 14 kubičnih metrov pretoka na sekundo in takrat okolico občasno spremeni v jezero.

Sprehod ob Temenici je sprehod po idilični slovenski krajini. Druga za drugo si ob idilični dolenjski rečici slede slikovite vasi, cerkvice na gričkih.