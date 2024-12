Čari najcenejše skandinavske države

»Bližnjih sorodnikov v Sloveniji nimam več in zato Prekmurja že nekaj let nisem obiskala. Imam pa stike z nekaterimi tu živečimi Slovenci, tako še znam povedati kaj po domače,« se pohvali Slovenka, ki je našla drugo domovino daleč na severu Evrope.

Greta mi je pripravila lepo presenečenje. Pred obiskom je skrivnostno omenila le, da bo prišla tudi zanimiva prijateljica. Greta z možem živi v značilni rjavkasto obarvani leseni hiši na robu mesta. Do končne tramvajske postaje ima le kratek sprehod in tako se v mesto običajno odpravi brez avtomobila.

»Mestni potniški promet je zgledno urejen, a ožje mestno središče lahko brez večjega truda spoznavaš kar peš,« me pospremi na prvo samostojno potepanje po Göteborgu.

Privlačno staro mestno središče. FOTO: Igor Fabjan

Zeleno mesto prepredajo kanali

Drugo največje švedsko mesto leži ob morju in je že dolgo pomembno pristanišče, o čemer pričajo ostanki nekdanjega obrambnega obzidja. Pod obzidjem, za katerim se stiska stari del mesta, so v obrambne in transportne namene skopali vodne kanale, ki jih zdaj prečkajo številni privlačni mostovi.

Med potikanjem naokoli so me presenečali številni parki. Ti so v sončnih dnevih polni obiskovalcev, med katerimi je tudi veliko mladih. Švedi namreč vsak lep dan ali vsaj urico izkoristijo za preživljanje prostega časa v naravi.

Eden največjih mestnih parkov je Tradgardsforeningen, ki velja za enega najlepše ohranjenih parkov iz 19. stoletja v Evropi. Sredi njega stoji občudovanja vreden rastlinjak, ki so ga leta 1878 postavili po zgledu Kristalne palače v Londonu.

Najvišji osrednji del je namenjen palmam, nedaleč stran se vrstijo sredozemske rastline, najbolj pa so privlačne tropske predstavnice, med katerimi največ pozornosti vzbujajo orhideje in velikanski amazonski lokvanji. Park se ponaša tudi z enim najlepših rožnih vrtov v severni Evropi. V njem vsako leto zacveti več kot štiri tisoč vrtnic.

Gojijo jih na ekološki način, brez pesticidov, saj se zanašajo na pomoč ptic, za katere so postavili številne krmilnice in gnezdišča.

Od knjižnega junaka do adrenalinskih atrakcij

Za pestro družabno življenje v parku skrbijo s številnimi prireditvami. Med drugim lahko v privlačni leseni hiši pri­sluhnete prigodam fantiča Alfonsa Aberga. To je prikupen pravljični lik švedske avtorice Gunille Bergstrom. Pisateljica morda ni tako zelo znana kot Astrid Lindgren in njena Pika Nogavička, a je prav tako priljubljena pri starih in mladih bralcih po vsem svetu.

Po njenih knjižnih uspešnicah so bili posneti risani filmi, ki si jih lahko ogledamo tudi pri nas. V slovenskem prevodu so dečka preimenovali v Alberta.

Nedaleč stran sem našel eno najbolj obiskanih tramvajskih postaj. Na njej nam­reč ustavlja več kot stoletje star muzejski tramvaj. Vožnja mimogrede vrne v davno minule čase, za kar poskrbita voznik in sprevodnik v starih uniformah. Ter majhne kartonske vozovnice, ki jih sprevodnik prav slovesno preluknja.

Vabi tudi zabaviščni park. FOTO: Igor Fabjan

Skrbno obnovljen svetlo moder tramvaj vozi iz mestnega središča v nekaj več kot kilometer oddaljeni zabaviščni park Liseberg. Ta velja za enega najboljših zabaviščnih parkov na svetu, njegov predhodnik je bil postavljen že pred stoletjem. Vsako leto ga obišče okoli tri milijone obiskovalcev!

Preizkusite lahko na desetine adrenalinskih atrakcij in si ogledate akrobatske predstave ter glasbene koncerte z najbolj znanimi svetovnimi glasbeniki.

Hiša eksperimentov

Privlačna je tudi bližnja hiša eksperimentov Universeum, ki skupaj s tropskim živalskim vrtom privablja obiskovalce vseh starosti. Velika zastekljena zgradba v več nadstropjih skriva sobe, v katerih lahko sodelujete pri različnih poskusih in spoznavate fizikalne pojave ter skrivnosti vesolja. Prav zabavno se je pomeriti v interaktivnih igrah.

Posebno doživetje je obisk pravega tropskega gozda s slapom, ki je urejen v velikem zastekljenem prostoru. V njem dobite občutek, kot bi se po visečih brveh iz krošnje velikega drevesa spustili na gozd­na tla.

Vmes lahko občudujete različne živali, od lenivcev, papig, pisanih žab do krokodilov, ki imajo seveda svoj živ­ljenjski prostor ograjen z varnimi rešetkami ali steklom.

V mestu si velja ogledati še nekaj muzejev. Ljubitelji tehnike vsekakor ne smejo spregledati muzeja Volvo. Tu je bila namreč ustanovljena tovarna najbolj znanih švedskih avtomobilov, ki pa je zdaj v lasti tujcev.

Najstarejša mestna četrt

Haga se imenuje najstarejša mestna četrt. Zaznamujejo jo kamnite ulice, ob katerih se vrstijo lesene hiše. V mnogih so urejene privlačne butične trgovine, restavracije in kavarne. Domačini so veliki ljubitelji kave, o čemer pričajo številne kavarne.

Mnoge se ponašajo z vabljivim vrtom, ki ponuja najboljšo priložnost za družabno srečanje, imenovano fika. Gre za klepet ob kavi ali kakšni drugi pijači. Zraven spada še manjši prigrizek, najpogosteje v obliki sendvičev in različnih sladic.

Med sled­njimi so posebno zanimive tiste, ki vsebujejo sladki koren in jim pravijo lakrits. Iz izvlečka korenine izdelujejo tudi za skandinavske dežele značilne črno obarvane bonbone, ki so pogosto soljeni.

S stoletno ladjo naokoli

Eden najbolj živahnih mestnih predelov je pristanišče. V njem je nekaj posebnega poldrugo stoletje stara pokrita ribja tržnica, urejena v zgradbi, ki od zunaj spominja na veliko cerkev. Poleg vsega, kar uspe ribičem naloviti v bližnjem morju, obiskovalce vabijo tudi številne restavracije.

Mesto je mogoče občudovati tudi z vodne gladine. Za pokušino se velja podati s čolnom po katerem od vodnih kanalov. Najprijetnejša izkušnja pa je bila plovba do bližnjih otočkov. Še posebno zaradi obujanja preteklosti na krovu več kot stoletje stare ladje St. Erik.

Mesto in okolico lahko spoznavate s staro ladjo. FOTO: Igor Fabjan

Na nekaterih otokih so se ohranile utrdbe, ki so mesto nekoč varovale pred napadalci. Prizadevni domačini so jih uredili kot privlačne muzeje s kakšno restavracijo in trgovino ter občasnimi prireditvami. V pristanišču vzbuja pozornost vsaj še eno plovilo: Barken Viking, mogočna štiri jambornica iz leta 1906.

Žal ne pluje več po svetovnih morjih, zato pa lahko na njej prenočite, saj je preurejena v plavajoči hotel. Za prenočitev v dvoposteljni sobi boste odšteli okoli sto evrov.

Obale so vabljive vse leto

V okolici mesta in na bližnjih otočkih vse dni v letu vabijo privlačne obale. Nekatere so kamnite, mnoge pa so polne udobnega, zlato rjavo obarvanega peska. Žal se voda tudi poleti redko segreje na več kot 20 stopinj Celzija.

Toda morje je privlačno vse leto vsaj za sprehode ali posedanje v kateri od obalnih restavracij. Mnoge se ponašajo z razgledno teraso, kjer je prijetno uživati v sončnih zahodih.

Najlepše peščene plaže so v okolici dobrih sto kilometrov oddaljenega mesta Halmstad. Na nekdaj pomembno oporišče spominjajo opečnata graščina in ohranjena mestna vrata s stolpom.

Najlepše plaže vabijo v okolici Halmstada. FOTO: Igor Fabjan

Skoznje vodi najbolj priljubljena pot v mesto, saj se tu začenja nekdanja glavna prometnica Storgatan, ki je zdaj rezervirana za pešce.