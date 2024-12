Za zakoncema Štremfelj, 67-letno Marijo in 68-letnim Andrejem, je res pestro leto. Alpinista, nekdanja srednješolska profesorja, sta po upokojitvi nadvse aktivna gorska vodnika. Tako sta v tem letu dvakrat vodila treking v Himalaji, spomladi sta popeljala goste na skoraj sedem tisoč metrov visoko Aconcagvo, večkrat na Mont Blanc in druge evropske vrhove, vmes pa sta postala še častna člana Planinske zveze Slovenije in znamenitega prestižnega britanskega Alpine Cluba. Med pešačenjem prek Nepala sta spala pri domačinih. FOTO: osebni arhiv Kot vrhunec tega leta pa sta prva zakonca na svetu, ki ...