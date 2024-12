Erotični horoskop: kako se bodo vaši odnosi razvijali ta teden

Vsak dan tega tedna odpira nova vprašanja in priložnosti, ki jih nosijo zvezde. Od napetih trenutkov na delovnem mestu do nežnih povezav v ljubezni – vsak astrološki znak ima svojo zgodbo.

Zdaj je čas, da prepoznate smer, v katero vas usmerja energija okoli vas, in razmislite, kaj lahko storite za boljše odnose, večjo osredotočenost ali prepotrebno sprostitev. Odkrijte, kakšen ritem narekujejo zvezde za vaše znamenje.

OVEN (21. mar.–20. apr.)

V vas tli želja po dogajanju, po spremembi rutine, a zaradi obveznosti ste obstali. Za to ne morete kriviti nikogar, prav tako ni veliko priložnosti, da bi se zakopali v delo, lahko pa razmislite, kaj si zares želite. Spremembe vas čakajo in zahtevajo vso vašo pozornost.

BIK (21. apr.–21. maj)

Navadili se boste poslušati svojo intuicijo, preden sprejmete kakršno koli odločitev. Če boste vse zadrževali v sebi, se bo stres nakopičil in pojavile se bodo težave s počutjem, zato delite s partnerjem vse. Ko potrebujete premor, se skrijte v njegov objem. Pomirjeni boste lahko pričarali noro strast.

DVOJČKA (22. maj–21. jun.)

Zdelo se bo, da delo opravljate z levo roko, vaša resnična pozornost pa velja partnerju in domu. Želeli si boste spremembe in jo boste po potrebi tudi izsilili, samo da se stvari premaknejo. Spoznali ste, da ste stopali na mestu, radi bi naprej, a si želite tudi, da vam partner sledi in vas podpira.

Kmalu se boste zagledali v novi podobi, ki jo boste ponosno pokazali tudi svetu, pred vami so drugi cilji. FOTO: Grinvalds Getty Images

RAK (22. jun.–22. jul.)

Kot strela z jasnega vas bo udarilo, da je čas, da poskrbite zase in za svoje mesto pod soncem, zato se boste poskušali poslovno vse bolj udejanjiti, čeprav vaša pozornost ne bo veljala samo delu. Načeli boste veliko čustvenih pogovorov, ki morda ne bodo peljali nikamor, bodo pa v olajšanje.

LEV (23. jul.–22. avg.)

Na področju denarja se bodo pojavile velike napetosti, a ne izgubite vere v boljši jutri, saj stvari ne bodo tako črne, kot bodo najprej videti. Ne očitajte si, da niste bili dovolj pazljivi ali da ste preveč tvegali, počakajte, da najhujše mine, to znate, in se postavite na noge. Partner bo več kot spodbuda.

DEVICA (23. avg.–22. sep.)

Počutje bo mejilo na pomanjkanje energije ali potrebo po veliko spanca, zato počitek v teh dneh ne bo odveč. Morda vas zvečer pogoltne vesela družba, potem pa si boste zaželeli več miru. Vso pozornost boste preusmerili v partnerja, vendar to ne bo odgovor na vsa vprašanja, ki jih imate. Obetajo se spremembe.

TEHTNICA (23. sep.–22. okt.)

Čeprav se trudite, da bi vse okoli sebe obdržali v ravnovesju, tega ne zmorete vedno. To boste znova spoznali ravno v nekaterih odnosih, ki so najbližje vašemu srcu, zato bo boleče, a očiščujoče. Kmalu se boste zagledali v novi podobi, ki jo boste ponosno pokazali tudi svetu, pred vami so drugi cilji.

ŠKORPIJON (23. okt.–21. nov.)

Stres na delovnem mestu bo dosegel vrelišče, in čeprav je morda najhujše že za vami, bodo dogodki odmevali še nekaj časa. Priznati si boste morali, da ste bili preobremenjeni, in spremeniti nekaj delovnih navad, kar vam bo morda težko, partnerju pa ne, saj vas je nenehno opominjal, da ostanete na pravi poti.

STRELEC (22. nov.–21. dec.)

Vajeni ste izzivov v življenju, ki bi jim številni drugi rekli udarci, a za vas so to le izkušnje, ki vam slej ko prej prinesejo napredek. Ko enkrat spoznate nasprotnika, šele začnete dajati vse od sebe, najprej ga morate le prepoznati, to pa bo prinesel začetek drugega tedna. Imate veliko partnerske podpore.

Želeli si boste spremembe in jo boste po potrebi tudi izsilili, samo da se stvari premaknejo. FOTO: Shutterstock

KOZOROG (22. dec.–19. jan.)

Stres se bo kopičil ves teden, nalagal se vam bo na najbolj skrivna mesta, ki jih še sami ne poznate dobro, dokler ne boste preprosto eksplodirali. Če se ne boste znali zadržati in razmisliti, kaj je v resnici v ozadju, lahko zaidete v skrajnosti. V ljubezni ne bo miru, saj boste izzivali napetost.

VODNAR (20. jan.–18. feb.)

Veliko stavite na prijatelje, zato je včasih težko sprejeti, ko ne ravnajo po vaših merilih, pravzaprav gre včasih za manjša razodetja, o katerih veliko razmišljate. Ljudje, na katere ste največ stavili v življenju, vas bodo presenetili, a ne toliko, da bi izgubili tla pod nogami. Partnerja imate na dosegu roke.

RIBI (19. feb.–20. mar.)

Trudite se ostati mirni in prizemljeni, vendar si boste morali priznati, da vam vsakdanji stres počasi prihaja do živega, zato bo treba poskrbeti za zdravje. Zdaj morajo vaši najbližji in partner poskrbeti za vas in vas razbremeniti, bližina vode vas bo polnila z energijo.