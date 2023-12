Žgečkanje proti stresu

Igriv nežen dotik spodbudi dobro voljo in smeh, tudi ko smo zamorjeni, pravi Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig. Že samo misel na žgečkanje nas poživi in težko bomo potlačili nasmeh. Pri terapiji čustvenega treninga možganov velja, da so pozitivne podobe in smeh ključ do dobre volje. Odtrgajo nas od stresa in nas poživijo. Spodnjo vizualizacijo izvajamo, kadar se želimo znebiti stresa ali da vnesemo smeh v monotoni vsakdanjik.

Spomnimo se, kdaj smo nazadnje komu povedali, da smo žgečkljivi. Pomislimo na ljubko hihitanje, ki se je izvilo iz nas, preden nas je kdo požgečkal. Vizualiziramo, da nas pero žgečka na najbolj občutljivih mestih. Zavemo se smeha, ki se dviga v nas, in ga za nekaj sekund zadržimo. Vajo izvajamo, kadar čemu nismo kos ali se dolgočasimo. Sčasoma bomo ugotovili, da je lažje najti ravnovesje, če pustimo, da smeh privre na plan.