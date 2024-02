Zaznajte božansko naravo drugih

Vsak človek nosi v sebi božansko iskro in vsako naše srečanje je sveto, pravi šaman don Jose Ruiz ter ponuja vsakdanjo duhovno prakso, ki nas bo spomnila na to. Tiho si recimo »Vidim iskro stvarnika v tebi«, vsakokrat ko gre kdo mimo nas. Nasmehnimo se tujcu. Zahvalimo se vsakemu, ki nam kaj da - od poslovne vizitke do hitre hrane. Ustavimo se in mu pri tem poglejmo v oči. Prijatelju pustimo sporočilo, s katerim izrazimo hvaležnost, da širi luč v našem življenju.

Lahko pa naredimo tudi kaj prijaznega za nekoga, s katerim smo v sporu, ne da bi za to povedali njemu ali komu drugemu. Pozitivna energija se bo širila tudi na druga področja našega življenja, kar nam bo zvišalo vibracijo, da bomo lahko pritegnili prijetne ljudi in dogodke.