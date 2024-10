Mnogi imajo zlagano življenje, zato zaživite avtentično

Avtentičen pomeni pristen, izviren in odkrit. Vaš avtentični jaz je vaš resnični jaz.

Avtentično živite, ko je vaš notranji jaz v popolni harmoniji z zunanjim svetom. To ne pomeni, da niste več zaskrbljeni ali nimate več težav. Morda jih boste imeli celo več, če se boste odločili, da boste živeli avtentično, a problemi ne bodo več pretresali temeljev vašega življenja kot do zdaj.

Mnogi ljudje imajo zlagano življenje. Zanimivo je, pravijo psihologi, da so moški bolj podvrženi krizi srednjih let in si želijo zamenjati način življenja bolj kot ženske, kar lahko pripišemo dejstvu, da so ženske čustveno inteligentnejše. Če v mladosti nismo imeli dovolj poguma, da bi sledili svojim sanjam, smo živeli zlagano z vsemi pastmi uspeha – velika hiša, avtomobili, počitnice itd. –, a brez pristnosti. Tako lahko padamo iz ene duševne krize v drugo, dokler ne prisluhnemo, po čem hrepenimo.

Življenje, ki ga ustvarjate, je avtentično, ko so odločitve, ki jih sprejemate, in dejanja pretehtani, premišljeni in v harmoniji s tistim, kar je pomembno za vas. To ni nujno življenje, ki ga odobravajo drugi ali mislijo, da je pravo za vas, ampak življenje, za katero ste v srcu prepričani, da je pravo. To ni življenje, ki ga živite kot navado, ki vam je bilo začrtano, ampak tisto, v katerem pozdravite vsak dan kot takrat, ko ste bili otrok. In to življenje lahko začnete živeti kadar koli, v kateri koli starosti.

Zaznave so nam oprale možgane, da resnično verjamemo, da moramo delati določene stvari. FOTO: Demaerre/Getty Images

Če nismo prirojeno čustveno inteligentni, kot mlajši odrasli težimo k temu, da se prilagajamo, ker smo prepričani, da bomo zaradi tega zadovoljnejši. Pogosto delamo, kar partnerji želijo ali mislijo, da je za nas najbolje. Pozneje v življenju najdemo pogum in počnemo tisto, kar radi počnemo, in postanemo manj motivirani, da bi počeli tisto, kar drugi od nas pričakujejo. Včasih se počutimo ujete v zlati kletki. Gre za subjektivni občutek, saj se na zunaj lahko zdi, da imamo vse. Toda vse, kar vidimo, čutimo, vse, kar vemo, temelji na subjektivnih razlagah informacij, ki nam jih pošiljajo čutila.

Razumeti, da ni objektivne resničnosti, nobene prave resnice in da nobena oseba ni tista, ki ima edina prav, pomeni silno osvoboditev – ki jo je sprva kar težko sprejeti. Zaznave so nam oprale možgane, da resnično verjamemo, da moramo delati določene stvari in moramo voditi življenje na tak in tak način. Seveda mora družba imeti pravila, da ščiti najbolj ranljive, toda nikjer ni nobenega predpisa, ki bi zapovedoval, da moramo biti računovodje ali da moramo v nedeljo v cerkev.

Zapomnite si, da je svet, v katerem živite, svet, ki ga je ustvaril vaš um, da bi laže razumel, kaj se dogaja zunaj njega. Ko boste znali prisluhniti notranjemu glasu, ki vam govori, katera pot in dejanja so pravi za vas, boste lahko odkriti do sebe in sprevideli boste dosedanja opravičila in kako bedna so v resnici.