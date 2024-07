Za 3 astrološke znake se v naslednji polovici leta odpirajo vsa vrata

Druga polovica leta 2024 bo za nekatera astrološke znake polna veselja. Zvezde so dobro poravnane za Ovne, Leve in Strelce.

Oven

Naslednjih šest mesecev bo v znamenju prekipevajoče energije in neomajne odločnosti. Planeta Mars in Jupiter združita moči, da vam 'podarita' pomemben zagon v vseh vidikih življenja. Najbolj ugoden sektor je poklicni. Prejeli boste nepričakovane ponudbe za delo ali pa vas čaka napredovanje. V službi boste prejeli priznanje, to dejstvo pa spremlja tudi denarni dobiček. Imate ugodne finančne vidike, zato lahko varčujete, investirate ali kupujete pomembne stvari. Na osebni ravni boste morda imeli močno željo po razvoju, še posebej proti koncu leta. Mesec oktober in november sta primerna za vpis v tečaje ali opravljanje izpitov. Tudi v ljubezni imate zaščito zvezd. Obdobje je ugodno za začetek novih zvez. Samski boste torej v naslednjih mesecih deležni posebne karizme in se boste zaljubili.

Lev

Pod blagodejnim vplivom Sonca in Venere boste blesteli na vseh področjih svojega življenja. V ljubezenskem odnosu boste doživeli trenutke intenzivne strasti in harmonije. To je najbolj ugoden sektor, zlasti ob koncu poletja in jeseni. Skupaj z ljubljeno osebo boste lahko premikali gore in imeli boste le prijetne dogodke. Vaši odnosi bodo cveteli, tako osebni kot poslovni. V karieri boste dobili več priložnosti, da pokažete svoje talente in sposobnosti. Finančno boste imeli dodatne prihodke, bodisi z osebno promocijo bodisi s projekti. Ob koncu leta boste uživali v prostem času. Odkrili boste nove strasti in hobije, ki vam prinašajo izpolnitev.

Strelec

Jupiter, planet, ki vlada vašemu znamenju, vam bo prinesel srečo in neskončne možnosti. Imeli boste priložnost razširiti svoja obzorja, pomembna vam bodo potovanja. Ne glede na to, ali greste na eksotično destinacijo ali na poslovno potovanje, se boste razvijali, imeli boste dostop do drugih kultur. Velika je verjetnost, da se boste vključili v mednarodne projekte in boste lahko razširili svojo mrežo stikov. Spoznali boste ljudi, ki vam bodo spremenili poglede in vam dali nove smernice v življenju. Pripravite se na romantične dogodivščine in odkrijte v sebi strastno osebo, ki se ne boji izpustiti. Finančno boste imeli koristi od znatnih zaslužkov in novih virov dohodka. Na denarnem področju vas torej čaka uspešno obdobje, dobili boste več priložnosti kot kadar koli prej.