Vse najboljše, tehtnice

Tehtnice iščejo slogo, ravnovesje in harmonijo, saj potrebujejo mirno in uravnoteženo okolje, da se dobro počutijo. Ne marajo sprememb, pritiskov, prepiranja, merjenja moči, zavzemanja stališč ter odločanja, saj jih vse to spravlja v stres. Ko se pojavi problem, ga najprej ignorirajo. Lahko se žrtvujejo, da bi ohranile mir in se ne bi nikomur zamerile.

Podrejajo se drugim ali samo čakajo, da se bodo težave rešile same. Ne marajo zavzemati strani in skrajnih stališč, iščejo srednjo pot in ostajajo na sredini, kar jim pogosto škodi tudi v osebnem življenju, po drugi strani pa so lahko prav zaradi te svoje lastnosti odlični mediatorji, diplomati, razsodniki, sodniki, ki so sposobni videti obe plati zgodbe in predlagati kompromise. Vedno namreč težijo k harmoničnim odnosom. Ne marajo skrajnosti. Imajo prirojen občutek za pravičnost, in ker želijo narediti vse prav, dolgo omahujejo, preden se premaknejo.

Vedno težijo k harmoničnim odnosom. FOTO: Yury Kisialiou/Getty Images

Pogosto se zato zadovoljijo z manj

So mirovniki zodiaka, ki imajo izjemno močan občutek za estetiko, modne kombinacije in so zelo kreativno, umetniško znamenje. Neodločnost je ena njihovih največjih slabosti. Nikomur se ne želijo zameriti, saj so težje same kot druga znamenja – vlada jim Venera, vladarica ljubezni, ki je nesrečna, če ne najde svoje druge polovice. Tehtnice zato naredijo vse, kar se da, da bi pritegnile partnerja. Pogosto se zato zadovoljijo z manj, kot si zaslužijo, ali so pripravljene pri partnerju prezreti njegove napake. Največkrat jim to uspe in redko so samske. Tudi ko se razidejo, hitro skočijo v drugo zvezo. Četudi morajo marsikaj prenesti in potrpeti, so raje v partnerstvu, kot da bi bile same.

Ker znajo povezovati nasprotja, je z njimi prijetno sodelovati v kolektivu, tudi ker znajo sprejemati kompromise in se podrejati. Ker se ne želijo nikomur zameriti, pa včasih delujejo neiskreno, zdi se, kot da marsikaj prikrivajo in se izogibajo temu, da bi položile karte na mizo. Kljub temu so na pogled prijetne, prikupne in šarmantne do drugih.

V vlogi staršev se rade igrajo z otroki, a vedno izbirajo igre brez tekmovanja in odločanja. Disciplinirajo jih s prijaznostjo, ne s strogimi pravili. Z željo po popolnosti jim postavljajo precej visoka merila. Poskrbijo, da so otroci vedno urejeni.

Mlade tehtnice se hitro naučijo, kako ugajati drugim in delovati pomirjajoče v odnosih, da lahko mirno plujejo skozi življenje. Zanimajo jih ljudje in najbolje se učijo v družabnem okolju, z vrstniki, med katerimi vlada sodelovanje, ne tekmovanje ali nasprotovanje, hkrati je spodbujeno učenje in umetniške dejavnosti. Uživajo v ustvarjalnih hobijih.

Poklicno so tehtnice odlični notranji opremljevalci, tehnični uredniki, delajo v lepotni industriji, oblikujejo oblačila, trgovci s slikami in glasbeniki. Med njimi najdemo modele, diplomate, sodnike, socialne delavce, lahko imajo agencijo za zmenke, so nepremičninski agenti ali pogajalci, veterinarji, frizerji, stevardese.