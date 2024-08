Venera vlada ljubezni

Venera je v znamenju ovna v izgonu in se tam ne počuti najbolje. Ovnova šibka točka so odnosi (razen prijateljskih). To seveda ne pomeni, da so neprivlačni, večinoma so odločni in neposredni v ljubezenskih zadevah. Povečana je strast. A se človek s to kombinacijo ne počuti ljubljenega, če partner ne počne tistega, za kar meni, da bi moral. Če ne naredi nečesa, me nima rad. Kot bi taka Venera pozabila, da je ljubezen sprejemanje, ne uboganje ali ukazovanje. Nima miru, da bi počakala, prehitro je treba iti v boj za svoje pravice, premalo je občutka za drugo stran. To se najmočneje občuti v ženskih kartah. V moških kaže, da jih privlačijo močne ženske, zahtevne in samosvoje.

Če je Venera v biku, je ljubezen povezana tudi z dobrobitjo. Res znajo uživati v življenju, dobri hrani in lepih stvareh, zato potrebujejo partnerje, ki jim to omogočajo ali vsaj ne onemogočijo. Človek je v ljubezni stabilen, ohranja odnos, dokler se da. Ljubezen je tudi varnost – moje partnerstvo potrjuje mojo vrednost. Okrepljen je čut za lepo, osebi ni težko dati denarja za kakovostne in lepe stvari. Moški išče žensko klasične lepote, zadržano, a urejeno.

Venera v dvojčkih je igriva, prikupna in prijazna. V ljubezni potrebuje svobodo in pogovore, skupne interese. Želi, da ji je partner tudi prijatelj. Zna z mladimi in dolgo ostaja mladostna. Ženske s to kombinacijo se vsaj v mladih letih poistovetijo s to Venero in jim življenje prinaša marsikaj zanimivega. Moški potrebujejo igrive, mlajše in zabavne ženske, a so pogosto nagnjeni k dvojnim igram.

Venera v raku je sramežljiva, zadržana, kar se najmočneje kaže v puberteti, a vendar govori tudi o topli osebi lepih čustev in nežne narave. V partnerstvu potrebuje bližino in pripadnost, občutek varnosti. Ženske so nežnejše, lahko materinskih potez. Moški potrebuje materinsko žensko, ki lahko zanj skrbi kot mati ali ki že ima otroke. Ljudje s to kombinacijo znajo delati z otroki, imajo dovolj potrpežljivosti in nežnosti.

V levu nakazuje ženske, ki samozavestno izražajo ženskost. FOTO: Nortonrsx/Getty Images

Venera v levu nakazuje ženske, ki samozavestno izražajo ženskost, se znajo moderno in lepo obleči. Pogosto porabijo veliko denarja za draga oblačila. Že v puberteti izražajo ženskost samozavestno. Včasih vzvišenost in narcizem. Za partnerstvo kombinacija ni najlažja, ker lev hoče stvari voditi po svoje, Venera pa pomeni povezovanje in iskanje kompromisov, tako je v odnosu nekdo dominanten. Povečana je ustvarjalnost. Moške privlačijo uspešne in pomembne ženske.

Venera je v devici na dnu. Take ženske so preproste, skromne, lahko sramežljive v puberteti. Prikupne so in dlje ohranjajo dekliški videz. Pozneje se razcvetijo, a v poznejših letih, ko druge ženske odcvetijo, ohranjajo drobnost in mladostnost. Za ljubezen so preveč pametne, premalo naivne in zaupljive. Dvomi in premetenost jih ovirajo pri vstopu v partnerstvo. V njem so skrbne in ustrežljive, a redkeje srečne in vesele. Moški s to povezavo izbira preprosto, zadržano, bistro žensko.