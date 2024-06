V teh dneh praznujejo dvojčki. Kako dobro jih poznate?

Razigrane, včasih otročje, zabavne, duhovite, zgovorne dvojčke opazimo v vsaki družbi - ali zato, ker jo s svojimi domislicami in zgodbami držijo pokonci, ali ker nam gredo na živce njihovo rinjenje v ospredje. V vsakem primeru od dvojčkov, mojstrov komunikacije, ne moremo pričakovati, da bodo samo mirno sedeli ob strani ter prepustili pozornost drugim. Ves čas iščejo dogajanje, nove izkušnje in dogodivščine, si izmenjujejo informacije in so mojstri neobveznega klepetanja.

Od njih sicer ne pričakujte poglobljenega znanja in globokih čustev. So eno najbolj lahkotnih in površnih znamenj, tako vedo nekaj malega o vsem, a ničesar prav zares. Hkrati se za vsako stvar hitro navdušijo, a pri njej ne vztrajajo do konca in jo hitro opustijo. Ničesar si ne jemljejo preveč k srcu, tako niso najboljša izbira za razprave o usodnih življenjskih vprašanjih. Potolažili vas bodo s predlogom, da vrzite skrbi čez ramo. Ker je v njihovi naravi iskanje bližnjic in so izredno iznajdljivi, se lahko marsičemu izognejo, iščejo bližnjice, se znajdejo, pogoljufajo, a vseeno vedno izslalomirajo iz situacij. 'Čustvena plitvost' in neobremenjevanje jim omogočata, da gredo vedno naprej in jih ne ustavi vsaka ovira na poti.

Zelo sproščeni in pišmeuhovski znajo biti. Od dvojčkov ne pričakujte konsistentnosti, saj si hitro premislijo in pozabijo, niti pospravljenega doma, ker se jim z redom in čistočo ne ljubi ukvarjati, bodo pa imeli nov računalnik in televizor z vsemi programi, hkrati bodo prijavljeni na vsa mogoča družbena omrežja. Tudi prostor za goste in zabavo pri njih ne sme manjkati, saj so izredno družabni, se hitro začnejo dolgočasiti in jim drugi lahko popestrijo življenje – vsaj tako, da so občinstvo za njihove šale.

Dvojčki so eno najbolj lahkotnih in površnih znamenj. FOTO: Sutthirat Sutthisumdang/Getty Images

Čeprav znajo biti površni, so tudi prilagodljivi, energični, radovedni, dvolični, nemirni in kapriciozni. Vedno so zaposleni, lahko imajo več služb hkrati. Hitro spremenijo mnenje in razpoloženje. Lahko so raztreseni. Težko si ustvarijo stabilno rutino, raje so razpeti na vse konce in kraje ter jih je povsod dovolj, saj so vedno na preži za novim vznemirjenjem. Ideje se jim hitro porajajo, a redke uresničijo, saj nimajo potrpljenja in vztrajnosti.

Ker so komunikativni, bistri in imajo namazan jezik, stežka ostanejo brez besed v še tako neprijetni situaciji oz. imajo zadnjo besedo v besednih dvobojih. A znajo tudi manipulirati, da dosežejo svoje. Radi opravljajo.

Njihova dobra plat je, da so mladostni in dolgo ostanejo taki. Tudi to, da so bistri, očarljivi in zgovorni, je prednost. A čeprav znajo secirati besede in čustva drugih, jim pogosto manjka sočutja in senzibilnosti. Nagnjeni so k racionaliziranju, brezbrižnosti, skrivanju čustev. Njihova karmična naloga je, da se držijo resnice, saj so lahko v preteklosti zavajali druge in širili lažne govorice.

Obožujejo knjige, gledališče, novinarstvo, internet, miselne in družabne igre. Ne marajo tišine, osamljenosti, dolgčasa, ljudi, ki jih ne poslušajo ali imajo toga stališča.