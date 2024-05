13. znamenje zodiaka: posebni ljudje, preverite, ali ste med njimi

Horoskop naj bi vseboval 13 in ne 12 astroloških znakov, kakor od nekdaj verjamemo.

13. astrološko znamenje se imenuje kačenosec oziroma latinsko Ophiuchus in naj bi vladalo od 29. novembra do 17. decembra.

Ozvezdje je prvič zabeležil grški astronom Ptolomej v drugem stoletju, pred dvema letoma je NASA na družabnih omrežjih potrdila obstoj tega ozvezdja, temu so v agenciji dodali, da oni na to gledajo z znanstvenega, ne astrološkega vidika.

Govorili so o ozvezdju Ophiuchus, ki so ga Babilonci, pri oblikovanju sodobnega zahodnjaškega horoskopa zanemarili in za osnovo vzeli 12. ter ne 13. ozvezdij.

»Ljudje že od nekdaj razpravljajo o tem, ali bi morali vključiti 13. ozvezdje ali ne, na koncu vedno sledi zaključek, da je bolje ne-posegati v obstoječi horoskop,« so prepričani astrologi.

Kakšno je znamenje, ki ga ni

Kača se tradicionalno povezuje z zdravljenjem in zdravniki, zato mnogo verjamejo, da imajo osebe, ki so rojene v znaku kačenosca zdravilske sposobnosti.

Grki so to ozvezdje povezovali z Asklepijem, grškim bogom zdravilstva, Rimljani z njegovim dvojnikom Eskulapom.

Poleg zdravilskih sposobnosti, rojene v tem znaku krasijo še močan intelekt, iskrenost in močna spolna privlačnost.

Po tej teoriji bi bil horoskop takšen:

Kozorog - od 20. januarja do 16. februarja

Vodnar - od 16. februarja do 11. marca

Riba - od 11. marca do 18. aprila

Oven - od 18. aprila do 13. maja

Bik - od 13. maja do 21. junija

Dvojček - od 21. junija do 20. julija