Uskladite se s planetarnimi ritmi

Izkoristite vplive planetov v letu 2025 in se lotite novih projektov, ko vas njihova energija najbolj podpira.

Retrogradni Mars do 24. 2.

V tem času ne začenjajte novih pravnih sporov, gradnje, gradbenih projektov, nove športne dejavnosti. Popravljajte stare projekte, prenavljajte, izborite si nekaj za nazaj, spet začnite športno aktivnost iz preteklosti.

Retrogradna Venera, 2. 3.

Vračali se bomo v preteklost, predelovali stare odnose, potrebovali čas, da stvari uvidimo na novo, premislimo, sprejmemo. Naš pogled nazaj bo usmerjen tudi k temu, kaj cenimo, kaj ima v življenju največjo vrednost, finančno bo potrebna revizija. Treba se bo soočiti z iluzijami, nerealističnimi pričakovanji in hrepenenji, se postaviti v odnosih in finančno na bolj realne temelje. V tem času se odsvetujejo poroke, nove finančne pogodbe, novi odnosi.

Ko je Venera retrogradna, se odsvetujejo poroke. FOTO: Fotografielink/Getty Images

Lunin mrk v devici, 14. 3.

Obdobje mrkov je obdobje sprememb, ko moramo potrpeti turbulence, ki jih prinaša. Ne hitimo z novostmi in pomembnimi odločitvami – počakajmo do sredine aprila ali maja. Lunin mrk prinese posledice preteklosti, včasih so prijetne, drugič manj. Tokratni mrk je naporen zaradi opozicije s Saturnom, tako bo več negativnih novic, pri nas je mogoč porast gripe ali drugih prehladnih obolenj. Ne zapadimo v kolektivno energijo, bodimo bolj povezani z naravo in seboj.

Retrogradni Merkur, 15. 3.

Odsvetujejo se podpisovanje pogodb, potovanje v nove kraje, večji nakupi, posebno telefonov, računalnikov in elektronskih aparatov. Dobro je nekaj premisliti za nazaj, predelati, urediti, popraviti, posebno stvari, s katerimi smo dolgo odlašali. Vse, kar je bilo dogovorjeno prej, se lahko dobro izpelje, nove stvari lahko nosijo težave. Pri komunikaciji je potrebna previdnost, saj se ne slišimo prav. Tokratni Merkur nas bo soočal z iluzijami preteklosti.

V času mrkov počakajte s pomembnimi odločitvami. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Sončev mrk v ovnu, 29. 3.

Sončev mrk ruši stare stvari in na ruševinah gradi novo. Dogajanje v svetu bo naporno. Možne so težave z vremenom, vodo. Vsak od nas ga bo doživel po svoje, a v tem času odstranjujemo iz svojega sveta vse, kar nam ne služi več, pripravljamo prostor za novo. Z novostmi je treba še teden ali dva počakati. Pazimo se napačne presoje.

Neptun vstopi v ovna, 30. 3.

Neptun pride v ovna le za nekaj mesecev. Prinese lahko več težav vodami, morji, ideologijami, vero, val beguncev. Ovnom, rakom, tehtnicam in kozorogom bo nosil leta zmede, soočanja z iluzijami, odpeljal jih bo na manj stabilno pot. Ognjenim znamenjem, najbolj levu in strelcu, prinaša navdih, kreativnost in duhovno odpiranje. Spodbudno bo deloval na zračna znamenja, najbolj na dvojčka in vodnarja, enako kot kreativni ali duhovni navdih.

Saturn vstopi v ovna, 25. 5.

Čeprav bo Saturn dokončno v ovnu šele v letu 2026, bo po njegovih začetnih stopinjah potoval nekaj mesecev že letos in za nekaj časa nehal pritiskati z obremenitvami, težo in karmo dvojčka, device, strelce in ribi, pritisne pa na ovne, rake, tehtnice in kozoroga. Manj bo trdnosti, stabilnosti. Zasebno nas uči, da načrtno vstopamo v novo.

Jupiter vstopi v raka, 9. 6.

Jupiter je v raku na višini, prinaša moč sočutja in razumevanja, priložnosti za napredek in razvoj vodnim in zemeljskim znamenjem, najbolj rakom, škorpijonom, ribama, bikom in devicam. V svetu so mogoče idealistične ali verske vojne, spori, napetosti.

Uran vstopi v dvojčka, 7. 7.

Uranov prehod v dvojčka bo letos trajal le nekaj mesecev in se nadaljuje 2026. Zračna znamenja bodo čutila novo energijo, potrebo po spremembah, veter v krilih. Najbolj podprti bodo tehtnice in vodnarji, delno ovni in levi. Dvojčka, device, strelci in ribi bodo spodbujeni v spremembe, a z nekaj več stresa in nepričakovanim dogajanjem. Bolj bomo odprti za inovacije, znanost bo dobila zagon za razvoj in napredek, komunikacijski kanali bodo enostavnejši in svet bolj povezan.

Retrogradni Merkur, 18. 7.

Tisti z več planeti v levu, škorpijonu, vodnarju in biku bodo deležni več ovir in prisiljeni pogledati nazaj. Za večino ta retrogradnost ne bo tako naporna kot običajno. Kljub vsemu previdno s podpisovanjem pogodb, potovanji in nakupi.

Lunin mrk v ribah, 7. 9.

Obdobje mrkov prinaša turbulentne čase, a ne tako naporne kot marca, manj bo stresnih vplivov. Kljub vsemu ni modro hiteti z odločitvami, ampak počakati, da se stvari stabilizirajo. Mrk je spodbuden, prinaša možnost rešiti se iz težav, ki so nas dolgo obremenjevale.

Sončev mrk v devici, 21. 9.

Sončev mrk prinaša možnost novega začetka, a vzemimo si te dni dovolj časa, da vidimo, kaj vse je treba spustiti in kje se bo odprla priložnost za novo rast, gradnjo. Pomagajmo šibkejšim. Okoli nas bo več skrbi, strahov, negotovosti in trpljenja.

Retrogradni Merkur, 9. 11.

Življenje nas vleče nazaj, da uredimo nekaj iz preteklosti, vse, s čimer smo odlašali predolgo, postavimo na svoje mesto, to zaključimo, da bomo potovali naprej lahkotnejši, manj obremenjeni. Ta čas obljublja iskanje rešitev, veliko sočutja in dobre dogovore. Osebno nam pomaga videti v temelj naših čustvenih težav in odpira vrata rešitvam.