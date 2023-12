To sta 2 astrološka znaka, ki naj bosta do konca leta izjemno previdna

Le še slab mesec je pred nami in počasi se že pripravljamo na vstop v novo leto. In komu bi bilo decembra treba, sodeč po astroloških napovedih, biti najbolj pazljiv? Na pomoč je priskoči priljubljeni ruski astrolog Pavel Globa, ki dve astrološka znaka opozarja, naj bosta decembra 2023 še posebej previdna, saj sreča preprosto ne bo na njuni strani.

Dvojčki

Dvojčki bodo v prihajajočem decembru dobili priložnost za uresničitev svojih ciljev in načrtov na poslovnem področju. Vendar pa morajo biti zelo previdni, sicer bi lahko šli po 'trnovi poti'. Zvezde jim svetujejo, naj ne zapravljajo preveč, ker ne bodo dosegli ničesar, raje naj se osredotočijo na eno stvar. Naj se izogibajo lažnim obljubam in ne verjamejo vsaki poslovni obljubi, vsak namreč poskuša le zase pridobiti največjo korist. Je pa njihovo ljubezensko življenje v vzponu. Zaznamovan bo z lepimi trenutki in dobrimi priložnostmi. Osamljeni Dvojčki bodo končno spoznala sorodno dušo.

Vodnar

Konec leta Vodnarjem prinaša nekaj izterjave dolgov. Pripravite se bodo morali pravočasno, da ne bodo pod pritiskom. Bolečina se tu ne konča ... Možni so dodatni pritiski v službi, tekma s časom ... Na delovnem mestu bodo morali vložiti več energije, da dokončajo prejšnje projekte.

Nasvet ruskega astrologa je, da vse pomembnejše stvari preložite, ker vam decembra zvezde ne bodo naklonjene, in da je to idealna priložnost, da v umirjenem tempu opravite obveznosti.