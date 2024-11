To so najbolj jezna znamenja zodiaka! Presenečeni boste, kdo je na seznamu

Vsi se kdaj razjezimo, a nekatera znamenja horoskopa jezo čutijo močneje kot druga. Kaj bi storili, če bi se v življenju srečali z enim najbolj jeznih astroloških znamenj?

Vsa čustva so pomembna in nam nekaj sporočajo, tudi tista s »slabim« slovesom, kot je jeza. Spodaj preverite, ali ste vi ali kdo, ki ga poznate, na našem (presenetljivem) seznamu najbolj jezljivih znamenj zodiaka.

Ribi

Morda vas bo presenetilo, da sanjač lahko pokaže zobe, a če razjezite ribe, boste sprožili naravno katastrofo. Čeprav redko uporabijo fizično silo, je njihov čustveni odziv lahko prav tako močan.

Če jim prekrižate načrte, ogrozite njihovo družino ali varnost, si vas bodo škorpijoni zapomnili za vedno. Simbolična fotografija. FOTO: Jackf Getty Images

Vulkan solz, pasivno-agresivni komentarji ali umik v osamo so znaki njihove globoke bolečine. Njihov sanjski svet je svetinja, zato jih vsak poseg lahko močno prizadene. Ko ribe občutijo, da niso opažene ali uslišane, ali ko so preobremenjene, se njihov pogled na svet lahko izkrivi, kar vodi v obup ali celo čustveno paralizo.

Če se z vami prepirajo, ste lahko srečni - pomeni, da jim je še vedno mar.

Škorpijon

Škorpijoni hočejo imeti vedno prav. Če jim prekrižate načrte, ogrozite njihovo družino ali varnost, ali jih prizadenete, si vas bodo zapomnili za vedno. Njihov spomin je kot snemalnik, ki beleži vse, pogosto tudi stvari, ki niso povsem resnične, a to je dovolj, da jim požene adrenalin.

Čeprav jih ni lahko razburiti, lahko dostop do njihove čustvene globine sproži pravo čustveno nevihto. Ko enkrat prestopite mejo, boste potrebovali veliko sreče, da popravite škodo.

Vodnar

Če omalovažujete sanje vodnarja, ste pesimistični, jih silite v hitre odločitve ali ogrožate njihovo svobodo, ste se znašli na napačni strani tega, običajno hladnokrvnega znamenja.

Vodnarji so načeloma pripravljeni pustiti preteklost za sabo, dokler jih ne opominjate nanjo. Čeprav so njihovi izbruhi jeze hitri in nenadni, se prav tako hitro umirijo.

Devica

Motiti ritem device je nevarno. Če prestavite eno samo vžigalico v skrbno urejeni vrsti ali vdrete v njihov osebni prostor, boste sprožili njihov bes. Device ne prenesejo, da jim kdo pokaže, česar same nočejo videti, in njihova reakcija lahko vključuje ignoriranje, prekinitev stikov ali popolno izginotje iz vašega življenja.

Oven in jeza gresta z roko v roki. Čeprav so zabavni in duhoviti, imajo tudi neukrotljivo plat. Simbolična fotografija. FOTO: Cyano66 Getty Images/istockphoto

Na zunaj so videti hladne, a znotraj lahko njihova jeza občutek hladnokrvne maščevalnosti.

Dvojčka

Ste kdaj poskusili prevladati nad dvojčkom? Čeprav se zanašajo na razum in logiko, njihova svobodomiselna narava ne prenese omejevanja.

Njihov otroški pogled na svet, ljubezen do svobode in raziskovanja je zanje svetinja, zato ne bodo dolgo prenašali ljudi, ki jih dušijo. So mojstri komunikacije, a če jih kdo razočara, znajo postaviti trdne meje.

Oven

Oven in jeza gresta z roko v roki. Čeprav so zabavni in duhoviti, imajo tudi neukrotljivo plat. Njihove besede lahko delujejo kot ostri meči, ki se zarinejo globoko v srce.

Ko se soočajo s težkimi časi, njihov notranji otrok jezo izrazi skozi izbruhe. Najboljši način za spopadanje z njimi je ljubezen, prijaznost in dajanje prostora, da predelajo svoja močna čustva. Njihova jeza je kot otrok z magičnimi močmi, ki ne ve, kako jih uporabiti.