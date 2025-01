To je srečno leto za pogumne in tiste z jasno vizijo

To je leto za pogumne posameznike, za tiste, ki si upajo živeti po svoji jasni viziji, pravi znana jasnovidka, ki svoje uvide prejema v hipnozi, Aleksandra Winkler Drole.

Leto 2024 ste napovedali kot leto potresov in pretresov in res nas je velikokrat po malem streslo in pretreslo, in to v fizičnem, še bolj pa v čustvenem pomenu. Kaj si lahko obetamo od novega leta in kako se najbolje pripravimo?

Leto je v znamenju naglih, revolucionarnih sprememb na duhovni in fizični ravni. Na trg vstopa »generacija Z«, ki se od prejšnjih razlikuje predvsem po tem, da jim ne gre samo za zaslužek in niso pripravljeni narediti »vsega za denar«, temveč hočejo boljši, pravičnejši svet. Prišli so, da bi postavili nov družbeni sistem, boljši, učinkovitejši in pravičnejši svet. Leto 2025 je nadaljevanje tega, česar nismo dokončali in razrešili lani. Še se bomo kot družba spopadali s »predniško« karmo, z zapuščino javnih služb (policija, sodstvo, šolstvo, zdravstveni sistem) in tudi z javnimi površinami in objekti (železniški in potniški promet ter javne zgradbe za skupno dobro, kot so občinske in državne stavbe). Vse to, naj bo sistem ali fizični objekt, smo nasledili od prednikov. Kar koli je bilo pri tem slabega, nepravičnega, nedokončanega ali slabo zastavljenega, kot da je prišlo v neprave roke (korupcija), vse to bo treba dokončati.

Kako pa je s posameznikom na osebni ravni v kontekstu predniške karme?

Po prednikih dedujemo fizični videz ter tudi duhovni in čustveni potencial. Če so naši vedenjski vzorci taki, da nas osrečujejo, potem na tem področju nimamo težav in mirno se bomo lahko spoprijemali z novimi izzivi ter izkoriščali odlične priložnosti in možnosti. V nasprotnem primeru se bomo počutili kot študent, ki obenem opravlja še lanske izpite poleg tekočih, kar je povečan napor v želji po napredku.

Kako lahko pomagate posamezniku, ki ne vidi svojega poslanstva, ki ne ve, kaj in kako bi se lotil stvari, da bi napredoval?

Sodelovanje oz. terapijo začnem z majhnimi koraki. Najprej je potreben telefonski pogovor, šele nato sledi hipnotična regresoterapija, kjer duša spregovori. Na ta način vsak prejme uvid v svojo situacijo in zabliskajo se mu ideje za rešitev.

Kako najbolje sami najdemo vizijo glede nas samih?

Pomembno je, da smo umirjeni in iskreni. Pomembno je, da izhajamo iz tega, kar zmoremo in znamo, ne iz tega, kar bi radi dosegli. Pogosto je treba posameznika samo opogumiti in ga soočiti z resnico o njegovem individualnem poslanstvu ali DARMI, ki je za vsakega posameznika drugačna in jo opišem v osebnem kontaktu pri BRANJU DUŠNEGA ZAPISA. Druga stvar je, da je pomembno ujeti pravi čas za začetek. Narava ima svoj cikel, ki se izkaže v letnih časih, tudi ljudje imamo svoj ritem, ki je odvisen od datuma našega rojstva. V ta namen izdelam OSEBNO KARMIČNO PROGNOZO, ki zajema okrog 15 tipkanih strani za leto 2025 in delno tudi za 2026.

Zakaj delno izdelate KARMIČNO PROGNOZO tudi za leto 2026?

Leto 2025 je po mojem avtorskem uvidu most med preteklostjo in prihodnostjo. Začeli bomo razmišljati drugače, začeli bomo bolj slediti svoji pravi, dušni naravi. V to nas lahko prisilijo okoliščine, npr. izguba delovnega mesta ali zdravstveno stanje ali kar koli drugega, lahko pa se za to odločimo sami v želji po kakovostnejšem življenju.

Vendar bomo za to potrebovali pogum, kot pravite, kajne?

Ja. Pogum in jasno vizijo. Brez dobrega načrta ne moremo zgraditi dobre stavbe. To ni leto pasive, to je leto akcije. Vsako odlašanje in nejasnost bosta povzročila še več zastojev. Slovenija je v razvoju veliko zamudila. Prehitevajo jo države, ki so bile v mnogočem na slabšem, kot sta Poljska in Češka, pa tudi Hrvaška. Slovenci potrebujemo več samozavesti in poguma, govorim na splošno.

Kako naj posameznik preveri, ali je njegova vizija prava, ali ni le plod domišljije in napačnih idej?

Za svoje kliente, kupce nove knjige SPOROČILO Z ORIONA iz naše založbe, sem pripravila spletno meditacijsko sobo – to pomeni, da je dostop po e-pošti, in sicer: meditacijo UVID V SVOJ CILJ, kjer lahko vsak zase glede na izbran cilj opazi, kako se odziva njegov mentalni, emocionalni in fizični nivo. Namreč vsi trije nivoji naše osebnosti morajo delovati skladno, kot dobro uglašen pevski zbor.

Kako lahko naši bralci stopijo v stik z vami in kaj imate zanje novega v ponudbi za dober začetek leta 2025?

Seveda vam bom v še večjo oporo pri spoznavanju vaših manifestacijskih kvalitet s trenutno tremi storitvami, ki jih imam za vas.

Veliko veselja in radosti ob kreiranju novih uspehov in osebnega zadovoljstva v novem letu 2025

Pomembna sta dober začetek leta in dober načrt po individualnih dušnih kvalitetah.

Hvala za te izčrpne informacije in več kot eno uro in pol trajajoč video prispevek o uvidu v leto 2025.

Se gledamo v videu in kontaktiramo po treh izjemnih ponudbah.

