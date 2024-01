Test: Tarot karta razkriva, kaj vam prinaša novo leto

Le kdo od nas ne želi vedeti, kakšna usoda ga čaka, kaj se nam bo v življenju zgodilo v bližnji prihodnosti, ali pa kako se določenim stvarem izogniti oziroma jih izkoristit sebi v prid. Zato hitro izberite tarot karto, ki vas najbolj nagovori in preberite svojo napoved za novo leto.

Prva karta – veliki svečenik

Ta karta simbolizira enotnost in združuje vsa duhovna prepričanja.

Če ste izbrali to karto, pomeni, da boste iskali odgovore v duhovnosti, vendar se izogibajte dogmam in togim verskim prepričanjem, ki demonizirajo in negirajo druge duhovne poti, knjige, učitelje ...

Morate se povezati sami s seboj. Za to boste morali uporabiti intuicijo in molitev, da boste našli svojo pot ter učitelja, ki vam bo pomagal najti odgovore na vprašanja.

Pomembno je, da so vaša dejanja v ravnovesju z željami vašega srca in da ste prijazni ne le do drugih, ampak tudi do sebe.

Ste na začetku procesa preobrazbe svoje duše in svojega življenja.

Druga karta – Sonce

Gre za eno najlepših kart v tarotu. Simbolizira dobo izpolnjenosti, sreče, svetlobe in optimizma.

Vse, kar si želite, bo prišlo v vaše življenje in vas bo napolnilo z ljubeznijo in pozitivnimi stvarmi. Sonce predstavlja ljubezen, blaginjo, zdravje, lepoto in uspeh, in če želite postati starši, imate srečo: ta karta lahko pomeni tudi novega člana družine.

To je karta, ki v vaše življenje prinaša res veliko dobrih stvari, vendar vas hkrati nagovarja, da ste radodarni ter da delite in pomagate drugim, s čimer boste pomnožili te blagoslove.

Tretja karta – sodba

To je karta novih začetkov. Napoveduje ponovno rojstvo, zaprli boste stare cikle in začeli nove.

Prišel je čas, ko boste lahko pustili za seboj vse, kar vam ne polni srca. Čas je za ocenjevanje, učenje, rast, zorenje.

Za seboj boste pustili vse staro, kar vam ne služi več, začeli boste novo življenje, polno novih velikih stvari, ki vam bodo v življenje prinesle veselje in srečo.