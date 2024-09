Teden z Luno: v torek bomo čustveno občutljivi, ranljivi, doživljali stvari na potenco

Ponedeljek, 16. 9. Zjutraj bo nekaj napetosti. Luna bo na koncu vodnarja, do pol dvanajstih nosi nemirno energijo, veliko misli, težjo koncentracijo. Prehod v ribe, kjer bo tudi ščip, obljublja več ranljivosti, občutljivosti, psihičnih pritiskov. Venerina opozicija s Kironom se bo dovršila pozno zvečer, nosila ranljivost v odnose, občutek, da so ti vir bolečine, tudi negotovost o lastni vrednosti.

Torek, 17. 9. Smo pred luninim mrkom, tako bomo čustveno občutljivi, ranljivi, doživljali stvari na potenco. Dopoldan bo prevladovala žalost, obremenitev. Zvečer znamo pretiravati, več jesti, iskati pomiritev. Modro se je v teh dneh umikati napornim ljudem in iskati mir, tišino, več piti, se zavedati, da bo čustveno nelagodje kmalu minilo.

Sreda, 18. 9. Luin mrk bo zgodaj zjutraj, a skrbi, strahovi in dvomi se nas lahko držijo še vse dopoldne. Možne so težje novice. Občutek nemoči se popoldne postopoma umirja, saj Luna ob pol dvanajstih preide v ovna. Tako bo popoldan postopoma več energije, volje za pogumno soočanje z življenjem. Večer in nočne ure bodo zahtevali več potrpežljivosti. Hitreje bomo reagirali obrambno.

Četrtek, 19. 9. Več odločnosti bo, jasnosti in volje. Dan z Luno v ovnu je namenjen novim začetkom, preboju in volji iti naprej. Sončev trigon na Uran lahko prinese lepše vreme ali novo energijo, s katero se bomo bolj pogumno umerjali v prihodnost in bolj zavestno dosegali želeno.

Petek, 20. 9. V jutranjih in dopoldanskih urah se bo treba malo miriti. Bolj nemirni bomo, več bo pritiskov. Ob enajstih Luna prestopi v bika, pomirili se bomo, več bo stabilnosti, a zaradi Sončeve opozicije z Neptunom tudi več iskanja odklopa. Z nekaj truda lahko vpliv uporabimo za ustvarjanje, dani nam bodo duhovni vpogledi.

Sobota 21. 9. Z Luno v biku bomo ozemljeni, naš korak bo počasnejši, a vztrajen, mi bolj rutinski. Znali bomo uživati v lepih plateh življenja. Merkurjev kvadrat na Jupiter prinaša pogovore, več različnih idej, paziti moramo, da ne zapravljamo energije z besedičenjem.

Nedelja, 22. 9. Prišli smo do jesenskega enakonočja. Dan izkoristimo za iskanje ravnotežja med različnimi nasprotji v sebi. Sončev trigon na Pluton nas bo naredil vztrajne, nekompromisne. Dan vpogleda v lastne sivine. Do pol enih popoldan bo Luna v biku, v spodbudnih aspektih, znali bomo uživati, nato v dvojčkih, tako bomo potrebovali druženje. Venerin kvadrat s Plutonom prinaša močne strasti, velike želje, če jih ne bomo znali nadzorovati, nezadovoljstvo, občutek ujetosti v neprijetne situacije.