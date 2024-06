Teden z Luno: v petek zjutraj in dopoldan bosta prevladovala pasivnost in zmeda

Ponedeljek, 24. 6. Luna v vodnarju popestri energije. Jutro zna biti malo turobno in z več pritiski, toda dan se odpre, zjasni. Življenje postane hitrejše, glasnejše in bolj živo. Ljudje bomo potrebovali druženje, komunikacijo, izmenjavo informacij. Po drugi strani nas bo gnala radovednost. Luna potuje v trigon z Jupitrom in še najbolj popoldan nosi občutek svobode, optimizma, dobre volje.

Torek, 25. 6. Tudi ta dan bo Luna v vodnarju, tako bo prevladovala nekoliko napeta, a radovedna in bistra energija, ki nas bo spodbujala k druženju. Luna je brez pomembnejših povezav, zato ne bo veliko zunanjih spodbud za akcijo in se bomo morali poganjati sami, Venerin polkvadrat k Uranu kliče k vznemirljivi zabavi, nosi potrebo po nenavadnih ljubeznih ali samo željo po svobodi.

Sreda, 26. 6. Luna prestopi v ribi, napetost prejšnjega dne se umiri. Delovali bomo bolj pasivno, a mirno, znali spuščati in se prepuščati. Kljub vsemu se zdi, da nas bodo čustva, še najbolj romantične narave, metala iz ravnotežja, v zraku bo več sentimentalnosti in nepotešenih romantičnih hrepenenj. Merkurjev trigon na Saturn dodaja resnost, načrtnost, nekaj tudi skrbi in strahov.

Četrtek, 27. 6. Dan bo miren z Luno v ribah. Jutro budi romantična čustva in strasti ter nam prinaša veselje do življenja, potrebo po ustvarjanju. Popoldan se pojavijo skrbi, negotovost ali strahovi. Zvečer bomo potrebovali pogovor, iskren, pristen, ena na ena, iz oči v oči.

Petek, 28. 6. Zjutraj in dopoldan prevladujeta pasivnost in zmeda. Nato prehod Lune v ovna prinaša budnost, aktivnost, voljo izboriti si, kar se zdi, da nam pripada. Veliko misli in besed bo vznemirjalo naš svet. Določene besede lahko odprejo rane, ki jim je treba dati prostor in čas, da se zacelijo.

Sobota 29. 6. Sekstil Venere in Marsa prinaša veselje do življenja, spodbuja ustvarjalnost, ples, prinaša poživitev dolgotrajnih odnosov, samskim priložnosti za nekaj svežega. Luna v ovnu nas spodbuja v akcijo. Čeprav je dan nakazan spodbudno, se v soboto obrača Saturn, tako bo v teh dneh za nekatere več pritiska na psiho, strahov, negotovosti.

Nedelja, 30. 6. Merkurjev sekstil na Uran prinaša vznemirjenje, ideje, veliko zanimivih pogovorov in prebliskov. Pohitri tako noč na nedeljo kot nedeljsko jutro. Luna bo v energičnem ovnu do dveh popoldan, a v praznem teku, tako lahko nosi več nemira. Prehod Lune v bika je temeljno spodbuden, tu ga obremenjuje le njen kvadrat s Plutonom, tako je za nekatere lahko popoldanski čas naporen, pod pritiskom.