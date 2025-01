Teden z Luno: Smo dva dneva pred mlajem, čas je namenjen načrtovanju prihodnosti

Ponedeljek, 27. 1. Smo dva dneva pred mlajem, zaradi česar bo energije v zraku manj. Treba bo marsikaj spustiti, čas je namenjen načrtovanju prihodnosti ter ustvarjanju vizije. Luna v znamenju kozoroga nas bo z občutkom dolžnosti gnala, da kljub utrujenosti naredimo vse, kar je treba. Merkur na zadnji stopinji kozoroga bo spodbujal intuicijo, da bomo bolj čutili, kaj je res, kot to logično razumeli.

Torek, 28. 1. Smo pred mlajem, energije bo manj. Luna v znamenju kozoroga nas spodbuja k načrtovanju, analizi in premisleku. Njeni aspekti so temeljno spodbudni, tako lahko kljub utrujenosti in nižji ravni energije počasi in načrtno marsikaj naredimo. Merkur je že v znamenju vodnarja, a prihaja v konjunkcijo s Plutonom, tako znajo k nam prihajati manj prijetne novice, veliko blatenja in manipuliranja.

Sreda, 29. 1. Luna je že v znamenju vodnarja, tako nas vsaj malo odpira soljudem, radovednosti in druženju. Toda dan mlaja v vodnarju je lahko za marsikoga obremenilen, vsaj do dveh popoldne, pozneje se energija lahko izboljša in bo več občutka svobode ter optimizma. Čutili bomo svežo energijo, ki jo prinaša mlaj.

Četrtek, 30. 1. Luna v vznemirljivem vodnarju ta četrtek prinaša veliko želje po druženju, radovednost, telefon bo večkrat zvonil, obvestila na telefonu bodo nenehno cingljala. Živahen dan bo. Nekateri lahko do enih doživljajo veliko stresa in nemira, nato bo dan res lep, v energijah zaupanja, optimizma, druženja. Če se le da, ne ostajajte doma, pojdite v življenje.

Petek, 31. 1. V petek bo Luna v znamenju rib in življenje se bo umirilo, ne bo več tako živahno kot prej. Za nekatere je ta mirni vpliv tudi težaven, doživljanje pasivnosti, lenobnosti pa nekaj slabega. Ampak v resnici je izjemno pomembno, da se znamo kdaj odklopiti, se spustiti in samo pustiti življenju, da teče.

Sobota, 1. 2. Izjemen dan je pred nami, sploh za umetnike in tiste, ki se odpirajo duhovnemu napredku. Venera in Neptun se srečata na točki višine Venere, tako je ideal ljubezni, harmonije, miru izpostavljen. V praktičnem pogledu, navzven se lahko ne zgodi nič, a v notranjosti, v nas so mogoča izjemna dušna in čarna doživetja. Za umetnike se odprejo kanali, da lahko pobirajo bogastva in jih prizemljujejo.

Nedelja, 2. 2. Luna v znamenju ovna prebudi zaspanost in čarnost prejšnjih dni in nas porine v akcijo. Nujno je, da smo fizično aktivni, da začutimo mišice. Pomembno je, da slišimo svoj trebuh, kam nas vodi, da pridemo v stik z instinktom in mu dovolimo, da nas pelje. Včasih znamo biti tudi sebični pod tem vplivom, a kdaj je nujno postaviti sebe na prvo mesto.