Ponedeljek, 13. 11. Naporni mlaj z opozicijo Sonca in Urana da vedeti, da dan ne bo najlažji. Možne so novice o nepričakovanih dogodkih, ki nas pretresejo. Toda vedno je mlaj z Uranom možnost tudi za to, da se nečesa osvobodimo, se porinemo v novo. Mlaj bo dopoldne, tako se čez dan energija lahko veča, a nemir ostaja.

Torek, 14. 11. Prestop Lune v strelca nas potegne iz globin in intenzivnosti, vendar so njeni aspekti v strelcu zahtevnejši. Sprva tvori kvadrat s Saturnom in v zgodnje jutranje ure prinaša kako skrb več. Nato bo delala simpatične vezi z Merkurjem in Venero, kar večinoma prinaša prijetno prijateljsko in družabno energijo. Vendar Luna aktivira tudi prihajajoči jod omenjenih planetov z Jupitrom, tako lahko na družbeni ravni prinese kak nepričakovan obrat, dogodek. Glede na pozitivno naravo planetov upajmo, da bodo ti obrati pozitivni.

Sreda, 15. 11. Luna v optimističnem strelcu in eksaktnost sekstila Merkurja in Venere prinašata več želje po miru, složnosti in povezovanja. Najbolje bi bilo, da bi jod z Jupitrom prinesel kak korak naprej k iskanju miru. Jod je nepredvidljiv, nosi celovite spremembe, vendar lahko tudi zdravljenje prastarih ran. Vsekakor dan, ko sta Luna in Jupiter v medsebojni recepciji, na zasebni ravni prinaša več miru, priložnosti.

Četrtek, 16. 11. Prehod Lune v kozoroga bo ohladil navdih prejšnjih dni, a nas prizemljil, spodbujal treznost, premišljenost, načrtnost in resnost. Doda lahko melanholijo. Glede na to, da bo imela Luna spodbudne aspekte, je dan dobro izkoristiti za delo, na koncu bomo zelo zadovoljni z narejenim.

Petek, 17. 11. Tudi ta dan bo Luna v kozorogu, mi pa resni, delavni, premišljeni in načrtni. Delo nam bo omogočalo, da se počutimo bolje. Trigona Marsa in Sonca na Neptun obljubljata tudi veliko navdiha, karizmatičnih oseb, kreativnosti, lahko sočutnega delovanja in pomoči.

Sobota 18. 11. Dopoldne bo Luna v melanholičnem in resnem kozorogu, tako jutro in dopoldne izkoristimo za delo, red, načrtovanje prihodnjih poti. Nato prehod Lune v vodnarja prinese razgibano energijo, ki kliče k druženju s podobno mislečimi, radovednemu raziskovanju življenja, branju, komunikaciji po spletu. Kazimi Mars nam omogoči dober izkoristek fizične, podjetne, prodorne energije za dosego cilja.

Nedelja, 19. 11. Luna v radovednem vodnarju se bo dopoldne prikupno vezala na Venero in Merkur in prinašala prijetne odnose, dobro komunikacijo, zanimive pogovore. Proti večeru se bo vodnarjeva energija prevesila v nemir, živčnost, napetost.