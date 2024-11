Teden z Luno: noč na nedeljo bo napornejša, več bo skrbi, strahov

Ponedeljek, 18. 11. Zjutraj bo nekaj nemira in obilje misli, ki lahko prinese raztresenost. Pozneje se energija umiri. Z Luno v raku si je treba vzeti čas zase, za svoje potrebe, čustva, delovati počasi, z občutkom, v skladu z notranjim ritmom. To so dnevi, ko je dobro objemati tiste, ki jih imamo radi. Veliko bo ustvarjalnega in duhovnega navdiha.

Torek, 19. 11. Sonce trigon Neptun se dovrši zjutraj. Prinesel je prijetne sanje, več notranjega miru, umetnikom navdih, več intuicije, stika z dušnim. Merkurjev trigon na Kiron daje možnost, da nas pogovori zdravijo. Luna v raku bo umirila ritem, prinesla čas za počitek, objeme, bližino, čustva. Plutonov prehod v vodnarja nas osvobaja težkega obdobja, ki je nosil strah in nadzor.

Sreda, 20. 11. Luna bo v raku do treh popoldan. Do pol enih bo prevladovala spodbudna energija povezovanja in sodelovanja. Možni so konstruktivni dogovori, več harmonije, navdiha. Postopno približevanje Lune opoziciji s Plutonom lahko nato prinese kako bolj intenzivno čustvo ali se počutimo pod pritiskom. Večer z Luno v levu bo poln energije, dinamičen, intenziven, a lahko nosi tudi nemir, jezo ali preveč adrenalina.

Četrtek, 21. 11. Luna bo v levu, Sonce na koncu škorpijona, a blizu sekstila s Plutonom, tako bomo močni, vztrajni, intenzivni. Čeprav nam potovanje Sonca po 29. stopinji lahko zniža vitalnost, bo Pluton dodajal vztrajnost. Potrebna je previdnost, da se ne pustimo zmanipulirati. Zvečer preide Sonce v strelca in obljublja več optimizma in usmerjenosti v prihodnost. Noč bo radostna, prijetna, vesela.

Petek, 22. 11. Luna v levu je kot nalašč, da se sprostimo in uživamo. Kliče nas k zabavi, ustvarjanju in doseganju ciljev. Popoldne je lahko več stresa, temeljno nas čaka zanimiv dan. Venerin sekstil s Saturnom je znak, da bomo imeli pametne ideje o vlaganju in bomo bolj cenili ljudi, ki nam stoji ob strani, nosijo stabilnost in varnost.

Sobota, 23. 11. Ponoči bo zadnji krajec, življenje nas kliče k delu, da zaključimo projekte, damo vse od sebe. Luna v devici želi pridnost in učinkovitost, a njen vladar se upočasnjuje, da bi se v torek obrnil nazaj, tako bo potrebno potrpljenje, če ne bo šlo vse po načrtih. Marsova harmonija z Luninima vozloma obljublja drzno iskanje rešitev na bojnih območjih.

Nedelja, 24. 11. Noč na nedeljo bo napornejša, več bo skrbi, strahov. Lunini aspekti niso prijetni, Luna v devici prinaša skrbi, občutek, da stvari niso, kot bi morale biti. Če se bo zdelo, da se stvari ne izpeljejo, se je modro ustaviti in spremeniti načrte.