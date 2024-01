Teden z Luno: noč na četrtek zna biti naporna

Ponedeljek, 29. 1. Luna v delavni in natančni devici nas bo spodbujala k praktični uporabi presežkov fizične energije, ustvarjenih s trigonom Marsa in Urana ter paralelo Marsa in Plutona. Še najbolj se nam bo vse sestavilo pri delu dopoldne, toda konstruktivno natančno energijo lahko ponesemo tudi v večerne ure. V nočnih urah bo nekaj več želje po begu in negotovosti.

Torek, 30. 1. Mars aktivira aprilski sončev mrk in marsikomu prinaša bistvene, a lahko tudi neželene spremembe. Luna v znamenju tehtnice nas bo kljub temu vsaj malo pomirila in željni bomo harmonije in lepih odnosov. Mars v paraleli s Plutonom prinaša tudi ta torek presežek energije, tako je modro, da jo koristno uporabimo, da ne bo nosila jeze in destruktivnosti.

Sreda, 31. 1. Z Luno v znamenju tehtnice si bomo želeli harmonije, toda njeni aspekti nakazujejo, da se bomo spominjali tudi nekoliko bolj bolečih zgodb iz preteklosti. Zjutraj in dopoldne bomo še zelo konstruktivni in pozitivno povezovalni. Zvečer in v noči na četrtek pa bo več ran in negotovosti, tudi jeza se lahko rodi zaradi preteklega trpljenja.

Četrtek, 1. 2. Noč na četrtek je znala biti naporna, dan pa bo deloval bolj mirno. Lahko bomo tudi lenobni, raje kot delo bomo izbrali druženje. Je pa res, da znamo biti zelo prijazni drug do drugega, tako zaradi Lune v tehtnici kot tudi zaradi paralele Merkurja in Venere. Dovolimo si biti en dan naravnani malo bolj na počasi, privoščimo si užitek in sprostitev, še veliko dela nas čaka v naslednjih dneh.

Petek, 2. 2. Luna v znamenju škorpijona in Merkurjev sekstil z Neptunom prinašata čaren dan, poln navdiha, močne intuicije in globokih čustev. Umetniško naravnani bodo globoko navdihnjeni za ustvarjanje. Duhovno odprti pa tudi lahko pričakujete poseben dan z globokimi uvidi.

Sobota, 3. 2. Luna v znamenju škorpijona prinaša izjemno intenzivno energijo, pa tudi veliko volje, želje stvari spremeniti, narediti, marsikaj uresničiti. Če sledimo čustvom, nas bodo ta gnala k uspehu. Luna v škorpijonu je idealna tudi za čiščenje doma, odstranjevanje vsega, česar ne potrebujemo več. Čiščenje nas lahko tudi veseli in nam daje dodatno energijo.

Nedelja, 4. 2. Luna v znamenju strelca nas lahko potegne iz čustev, saj nas bo želela spraviti v akcijo. Če vreme dopušča, zato pojdimo ven, na smučanje, sprehode, kar koli, samo da smo aktivni in da imamo možnost videti zelo daleč vnaprej. Kljub prijetnemu dnevu znajo biti večerne ure nekoliko bolj naporne, v nas se bo budil strah, kako naprej.