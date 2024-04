Teden z Luno: možne so intenzivne reakcije

Ponedeljek, 22. 4. Smo pred močnim ščipom v škorpijonu, tako so naše reakcije dva dneva lahko močnejše, naše doživljanje življenja gre bolj na nož. Luna v tehtnici obljublja mirne dni, a glede na Venerino kontraparalelo s Saturnom smo lahko bolj osamljeni, dvomimo o lastni vrednosti, najmočneje popoldne in zvečer. Ščip bo prinesel na plan vprašanja v odnosih, pogumno soočanje s čustvi nam daje jasen uvid v realnost.

Torek, 23. 4. Ščip bo v noči na sredo, tako bomo močno čustveni. Luna bo v tehtnici do petih popoldne, a v prazno, tako bomo manj delavni in učinkoviti, lahko nas nosijo odnosi, o njih več razmišljamo, po njih hrepenimo. Zvečer in popoldne bo napeto, močnejša in zahtevnejša čustva se nas bodo dotikala, možne so intenzivne reakcije.

Sreda, 24. 4. Ker se je ščip dogodil ponoči, bo čez dan manj napetosti. Luna v škorpijonu nas bo še vedno delala čustveno intenzivne in budila strasti, to divjo reko energije pa moramo sami usmeriti v delo ali šport, da bo narejeno tudi kaj koristnega. Dan z Luno v škorpijonu je idealen za depilacijo, odstranjevanje odmrle kože.

Četrtek, 25. 4. Še en dan z Luno v škorpijonu, ko lahko tičimo v intenzivnih čustvih, v naših globinah bo prebujene več strasti, hrepenenja po prepletenosti z ljubljeno osebo. Vse do dveh popoldne bo naše doživljanje intenzivno, lahko dramatično, pojavila se bo potreba po postaviti se zase. Ponoči Luna povezuje konjunkcijo Marsa in Neptuna in prinaša čarno energijo, ko lahko strast povežemo z dušo in se rodijo posebna doživetja. Merkur se obrača direktno in tudi življenje se obrača naprej.

Petek, 26. 4. Luna v strelcu nas bo potegnila iz čustvenih globin in prinesla dva vedra, optimistična in lepa dneva. Dan je kot za nalašč, da se odpremo pustolovščini življenja. Z Luno v strelcu je najpomembnejše, da nismo doma, da se odpremo raziskovanju življenja, odkrivanju njegovih razsežnosti.

Sobota 27. 4. Še en dan nas odpira veselemu, optimističnemu življenju. Ne pozabimo na humor, nekaj zanimivega odkriti, se potepati in uživati. Venera in Mars se povezujeta v polsekstil, hkrati tvorita medsebojno recepcijo, tako bo dan namenjen veselju, radosti in strasti.

Nedelja, 28. 4. Jutro bo strastno in vznemirljivo, saj bo Luna povezala Venero in Mars. Vendar se nam ne bo veliko dalo, željni bomo ugodja. Od pol dvanajstih bo Luna v kozorogu in se bomo morali načrtno odpraviti na neko pot, v hribe, kajti če ne bomo učinkoviti, delavni ali vsaj aktivni, bo energija kozoroga pritiskala na nas z občutki krivde.