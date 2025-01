Teden z Luno: Luna v biku nas bo pomirila, prizemljila

Ponedeljek, 6. 1. Marsov prehod nazaj v raka nam bo vzel nekaj življenjske energije in volje do dela, moč vztrajati in se truditi. Merkurjev kvadrat na Neptun bo prinesel nekaj zmede. Kljub omenjenim vplivom nam Luna v ovnu ne bo dala miru, treba je paziti, da nas frustracija zaradi velikih želja ter konkretnih ovir in utrujenosti ne naredi strupene in neprijetne za svet okrog nas.

Torek, 7. 1. Želja po akciji in prodornosti bo velika, a fizična zmožnost nižja in bo več občutka frustriranosti. Glejmo, da ne spuščamo jeze na ljudi, ki z našimi frustracijami nimajo nič. Zvečer bomo nemirni, a direktno povedali, kaj se v nas dogaja. Iskrenost je dobra, paziti moramo samo, da povemo svojo resnico tako, da drugih ne ponižamo. Vzemimo energijo preboja za to, da se premaknemo naprej, ne za rušenje.

Sreda, 8. 1. Luna v biku nas bo pomirila, prizemljila. Počasi, a natančno bomo opravili obveznosti. Vidi se, da se bomo znali imeti tudi lepo, užiti življenje, s prijaznostjo in mirom ustvarjati več harmonije v odnosih. Merkur bo vstopil v kozoroga in prinesel tedne, ko bomo bolj resni, načrtni, a tudi črnogledi. Njegov kvadrat na Lunina vozla bo spodbujal komunikacijo med nasprotujočimi si pogledi na življenje.

Četrtek, 9. 1. Dan bo prijeten. Zjutraj bodo koristni dogovori, usklajevanja, dalo se bo veliko narediti. Sredi dneva bo več zanimivih idej, premislekov. Zvečer se nas bo dotaknil navdih, idealno za ustvarjanje ter spodbudno tudi za ljubezen, saj se strast lahko lepo preplete z nežnostjo in dušo.

Petek, 10. 1. Luna v dvojčkih je kot nalašč za petek, da se bomo znali imeti lepo, se povezovati, ritem življenja bo hitrejši. Težje bomo pri miru, potrebovali bomo gibanje in spremembe. Popoldne in zvečer si bomo bolj kot dela želeli sprostitve in zabave. Energije so prave za vznemirljivo družabno nočno življenje.

Sobota, 11. 1. Luna bo v dvojčkih, veliko bomo razmišljali, nemirni bomo, željni druženja. Zgodnje jutranje ure nosijo nekaj teže, skrbi, nato moramo paziti, da nismo preveč raztreseni, se zavestno umirjati in voditi k ciljem. Zvečer in ponoči bo veliko želje po odklopu, paziti moramo, da ne pretiravamo z alkoholom ali drugimi opojnimi snovmi.

Nedelja, 12. 1. Luna v raku prinaša pomiritev. Obljublja, da si bomo znali vzeti čas zase, za svoja čustva, za ljudi, ki jih imamo radi. Potrebovali bomo dobro domačo hrano, objeme in občutek, da pripadamo. Marsov trigon na Neptun bo spodbujal ustvarjalnost in aktivnosti, polne duše in navdiha. Večer bo prijeten, harmoničen in radosten.