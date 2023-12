Teden z Luno: Luna v biku bo klicala k čutnim užitkom, petju, plesu, radosti

Ponedeljek, 18. 12. Luna v ribah lahko poslabša vreme in se dotakne tudi naših duš. Tokrat je videti prijetna, zjutraj aktivira spodbudno povezavo Merkurja in Jupitra, prinaša dobre ideje, intelektualne uspehe, spodbudno komunikacijo, zanimive uvide. Ker je Merkur retrograden in se ideje še niso zjasnile, bo treba počakati do konca januarja, da se pokažejo. Večer bo v barvah radosti in razumevanja.

Torek, 19. 12. Prvi krajec prinaša nemir, a tudi spodbudo k akciji zaradi soočanja z ovirami. Luna do treh popoldan aplicira v konjunkcijo z Neptunom, prinaša več eterične energije, navdiha, občutljivosti in zmede. Prepustimo se notranjemu toku, dovolimo si mir in tišino, vzemimo si čas zase. Ozavestimo potrebo po bežanju v odvisnosti.

Sreda, 20. 12. Luna v ovnu nas bo pognala v akcijo, dvignila adrenalin in spodbujala, da se borimo za tisto, kar je prav in pomembno. Zjutraj bo nekaj stresa, nemira, nato lahko z malo truda presežek energije in borbenosti usmerimo v delo ali šport in se pririnemo do tistega, kar je za nas pomembno. V odnosih bomo nemirni, nestrpni, hitreje dramatično reagirali.

Četrtek, 21. 12. Potreba Lune v ovnu, da sebe postavi na prvo mesto, in opozicija Venere in Urana z željo po svobodi, osvobajanju od toksičnih odnosov nas bosta vodili v boj zase. Na srečo sekstil Merkurja in Saturna prinaša treznost in pragmatičnost, tako da se ne bomo v celoti prepustili notranji drami, ampak kaj tudi premislili, pretehtali, kako besedo zamolčali. Previdno na cesti in ravnanju z ostrimi in eksplozivnimi predmeti.

Petek, 22. 12. Luna v biku nas bo umirila, prehod Sonca v kozoroga tudi. Danes je zimski solsticij, po deklinaciji pride Sonce do svojega obrata. Trenutek najgloblje teme, najdaljše noči je čas za obrat vase. Iz te tišine in črnine se vse na novo rojeva, lahko se tudi mi. Kazimi prinaša jasnost uma, nova spoznanja, uvide in razumevanje, kar nas uči retrogradni Merkur.

Sobota 23. 12. Merkur prestopi nazaj v strelca in prinaša več optimizma, lagodnejši pogled na življenje. Luna v biku bo klicala k čutnim užitkom, petju, plesu, radosti. Obudila bo opozicijo Venere in Urana, tako bo v odnosih več strasti in vznemirjenja, z nekaj samonadzora to lahko polepša strasti.

Nedelja, 24. 12. Luna v dvojčkih nas bo poživila. Sprva lahko nosi kak strah ali skrb več, toda ob dobri komunikaciji se to odmakne stran. Sončev sekstil na Saturn nas spodbuja, da naredimo načrt, smo trezni, samonadzorovani in premišljeni, tako bodo prazniki bolj tradicionalni in nas bodo povezali s koreninami.