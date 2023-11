Teden v zvezdah: Kljukice nam bodo vzbujale dodaten užitek in zadovoljstvo

Vikend pred polno luno in kvadratom Marsa in Saturna se ne kaže v najenostavnejših energijah. Ohladitev, ki jo slednji prinaša, je ne le vremenska, ampak se tudi mi lahko na neki način ohladimo, imamo več strahov iti naprej v novo, pojavljajo se skrita jeza, zamere in trdovratna negativnost.

Polna luna po eni strani usmerja pozornost na mlade, umetnike ali športnike, vendar je povezana s škandalom ali njihovo osramotitvijo. Vreme: kljub vetru bo umirjeno in stabilno. V tem času lahko pridejo na plan manipulacije in laži, vezane na finančno področje. Čez vikend bo Luna v biku, tako bomo imeli največ od vikenda, če bomo delovali rutinsko, na znan, predviden način, se bomo tudi malo spočili, si kaj dobrega privoščili, kaj lepega doživeli. Iskali bomo stik z naravo.

Zadajmo si jasne cilje ter jim sledimo

Na splošno smo v obdobju, ko prevladuje energija strelca, tako bo več zagona, energije in optimizma. Izkoristimo omenjeno energijo, zadajmo si jasne cilje ter jim sledimo. Zadovoljstvo ob njihovem doseganju bo veliko. Sonce in Mars sta še sveža v strelcu, tako nas bosta k ciljem gnala še tedne, Merkur pa se v tem tednu od njega poslavlja.

V ponedeljek, 27. 11., se bo harmonično vezal na vozle in omogočal komunikacijo in z njo povezovanje nasprotij. Toda isti dan naredi tudi kvadrat z Neptunom, tako se že tako preveč raztresen um tiste dni lahko izgublja v naivnosti, lažnivosti ali zmedi.

Venera se v sredo, 29. 11., poveže z južnim luninim vozlom. S tem nas kliče, da spuščamo navezanosti, ki nam ne služijo več. Še vedno je v svojem znamenju, nosi nekaj romantičnega navdiha in želje po povezovanju nasprotij, tako se kljub omenjenemu aspektu zdi, da bo v tem tednu mogoče ustvariti več harmonije.

Sredi tedna spuščajmo navezanosti

V petek, 1. 12., vstopi Merkur v kozoroga. Znova bo več koncentracije in razmišljali bomo bolj pragmatično. No, nam bo pa s tem prehodom vzeto nekaj naivnosti, optimizma, treba bo pogledati stvari take, kot so. Sprva nas realen pogled lahko tudi nekoliko ustraši. Merkur v kozorogu, sploh ker je njegov prvi aspekt sekstil na Saturn, zahteva, da si naredimo načrt, realne cilje. Kljukice na seznamu narejenega nam bodo vzbujale dodaten užitek in zadovoljstvo.

Vedno bolj se bomo zavedali bolj odprtih, humornih in optimistično naravnanih energij. Kljub vsemu moramo za vikend delovati bolj previdno, saj nas lahko odnese v premočne reakcije. Na začetku tedna se pazimo naivnosti, laži in zmede, napačnih odločitev. Sredi tedna spuščajmo navezanosti, v odnosih se bo treba predati, ne boriti. Na koncu tedna bo več potrebe stvari videti take, kot so, razmišljati praktično in delovati načrtno.