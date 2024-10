Teden v zvezdah: več agresije in nestrpnosti

Pred nami je nekaj napornih dni, družbeno in zasebno bo več zastrašujočih novic, agresije na šibkejše. Nujno je najti svoje središče in ostati v njem ne glede na vetrove in pritiske okrog nas.

Vikend z Luno v družabnem in svobodnem vodnarju zaradi napornih aspektov ne bo deloval tako spodbudno in bo prej kot razumnost prinašal nemir in nepotrpežljivost. V noči na soboto se obrača Pluton, in čeravno se obrača direktno in s tem prinaša rešitve za obstoječe probleme, bo pritisk teme, naporov, strahov večji. Na srečo imamo v soboto tudi sekstil Jupitra in Kirona, tako bo negativnost, ki se bo prebujala, spodbujala razvoj in predelovanje, zdravljenje.

Merkur bo ta vikend v kvadratu s Plutonom, s tem bo več negativnih novic, hkrati aspekt prinaša črn pogled na situacijo. Pozitivno ga lahko izkoristimo kot soočanje z realnostjo in ozaveščanje potlačenih delov sebe. To nedeljo zvečer se dovrši kvadrat Marsa in Kirona, kar močno čutimo že od 10. 10., saj je bil spodbujen s prvim krajcem.

Več agresije in nestrpnosti

Ker imamo Mars na dnu in je ta tudi dispozitor Kirona, je kvadrat bolj strupen in prinaša več agresije in nestrpnosti. Na žalost Mars v raku prinaša agresijo na šibkejše, družinske napetosti, krutosti v družini. Agresija, ki se rojeva s tem aspektom, izvira iz občutka ranljivosti, premočne obrambe. Merkur v nedeljo zvečer vstopi v škorpijona in prinaša tedne, ko bomo bolj osredotočeni, stvarni, mentalno učinkovitejši. A prinaša tudi potrebo pogledati v senco, videti, kar nam ni prijetno, kar je običajno očem skrito.

Luna bo v ponedeljek in torek potovala po ribah, kar nosi pomiritev in sprostitev. A ker se 14. 10. Sonce negativno veže na omenjeni kvadrat, zna biti ponedeljek še naporen. Na srečo je Sonce podprto z Jupitrom, tako bo tudi nekaj premišljenih ljudi, ki se bodo znali modro odločati in prinašati v noro situacijo več miru in upanja.

Bo pa v ponedeljek aktualna tudi opozicija Venere in Urana, tako bo v odnosih več nemira in potrebe po svobodi. Pozitivno aspekt prinaša moč osvoboditi se negativnih odnosov. Torek je obarvan v mirne energije, lažje bomo našli harmonijo, navdih, znali užiti odnose.

V sredo in četrtek bo Luna v ovnu, v katerem se bo v četrtek dovršil ščip, zato je lahko še vedno več napetosti in nemira. A spodbudni aspekti Venere omogočajo, da se bomo kljub napetosti ali jezi trudili ohranjati zdrave odnose. Ščip bo 17. 10., po njem se izboljša energija. Petek bo z Luno v biku obarvan z več harmonije in razumevanja. Prinaša praktično, rutinsko energijo, ki pomaga, da se počasi, a učinkovito soočamo z izzivi.