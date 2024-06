Teden v zvezdah: težje se bomo sprostili in uživali

Ščip v kvadratu z Neptunom nosi zmedo, nejasnost, napačne slike, raztresenost, napačne odločitve ali uvid vanje. Ker je v karti ščipa ascendent na Uranu in sta oba tik ob zloglasni zvezdi Algol, prinaša hitre spremembe, nepričakovane obrate, eksplozivnost. Vsekakor bo več nemira, čas bo malo bolj zmeden. Potisk v spremembe smo čutili že zadnja dva dneva.

Kar trije planeti so v raku, tako bomo delovali počasi, z občutkom, imeli več potrebe posvetiti se domačim, domu, opravkom v njem ali okrog njega. Energija raka je topla in skrbna in zna dati svoje potrebe na stran, da bi bila v podporo svojim, ranljivejšim.

Mars, planet akcije, je v počasnem biku, kar bo ritem energije še upočasnilo. A ne pozabite, tudi počasi se daleč pride, če je korak stabilen in cilj jasen.

Vikend z Luno v kozorogu prinaša več melanholije in utrujenosti, težje se bomo sprostili in uživali, več bo razmišljanja, kako rešiti službeno situacijo, o gradnji in drugi problematiki, ki zahteva načrtovanje. Če vreme dopušča, bi bilo dobro iti v gore, drugače poiščimo tudi v dneh, namenjenih počitnicam, kak izziv. Lenobno ležanje na plaži kozorogu ni po volji. Merkur v kvadratu z luninima vozloma obljublja spremembe, nestalnost, neodločnost.

V ponedeljek in torek bo Luna v znamenju bistrega in radovednega vodnarja. Kot vedno prinaša nekaj nemira, veliko misli, pogovorov, druženja in idej. Venerin polkvadrat na Uran nosi nemir v odnose, večjo potrebo po zabavi in svobodi.

V sredo, 26. junija, bo Luna v ribah, tako bomo dopuščali življenju, da nas vodi, več bo miru, prepuščanja. Za bolj ognjene ljudi zna biti taka Luna naporna. Venerin kvadrat na lunina vozla nakazuje iskanje ravnotežja v odnosih, med tem, kdo smo mi in kaj potrebujemo, in ugajanjem ljudem v okolici. Nekaj bo čustvenega nihanja. V sredo je trigon Merkurja in Saturna, kar nas bo klicalo, da natančno in realistično premislimo o situaciji, naredimo načrt in mu sledimo. Kljub trigonu ta kombinacija prinese nekaj strahu, a kar pogumno naprej.

V četrtek Luna iz rib poveže sekstil Venere in Marsa in ju aktivira ter prinaša vikend, ko bo v zraku več strasti, ustvarjalnosti, priložnosti za ljubezen. Luna bo v ribah do petka, ko bomo brezciljni in zmedeni.

Toda prehod Lune v ovna (v petek dopoldan) prinaša več energije in volje do življenja. V petek bo tudi zadnji krajec, čas še zadnjih prilagajanj in dela za doseganje ciljev.

Saturn bo že stacionaren in pripravljen na obrat nazaj. Pritisk Saturna kljub sicer prijetnim aspektom lahko konec tedna prinese več strahov, dvomov, negotovosti in pritiska na psiho.