Teden v zvezdah: Sporočilo o vremenu nosi tudi jod Merkurja z Neptunom in Plutonom

Vikend zna biti prijeten. Sobota z Luno v tehtnici je namenjena lagodju, počitku, odnosom in harmoniji. Če ne želimo biti preveč pasivni, se odpravimo kam na ples, zabavo, druženje. V nedeljo bo Luna že v škorpijonu, s tem bo manj potrebe po druženju z neznanimi ljudmi, več po tem, da poglobimo in okrepimo odnose, ki so nam pomembni. Aspekti Lune so v nedeljo dokaj harmonični, kar prinaša lepe trenutke.

V ponedeljek, 12. 8., dopoldan bomo učinkoviti, delavni, popoldne bo prvi krajec in z njim nekaj potiska v delo, tudi soočanje z ovirami. Če se le da, se v ponedeljek, tudi v torek zvečer ozrimo v nebo, še najbolje po 23. uri, ko bo tudi Luna že skrita, kajti v teh dneh bo zelo veliko zvezdnih utrinkov, do 80 na uro. Naj se posipa na nas nekaj lepega, naj srce zapoje, kaj si želi, tako bo tudi naša pot bolj usklajena z njim.

Kljub temu se bodo zbirale napete energije, in če ne prej, bomo od 14. 8. do ščipa 19. 8. družbeno porinjeni v manj gotove energije, z nepričakovanimi zasuki in vremenskimi skrajnostmi. Tokrat pritisk ne bo vezan na karto Slovenije, tako bodo novice o težavah prihajale od drugod.

Potovanje Lune po strelcu od poldneva v torek, 13. 8., do pozno v noč v četrtek, 15. 8., tokrat ne bo tako prijetna, kot smo vajeni. Paziti moramo na zdravje. Nekaj bo zunaj ravnotežja. Možne so ekstremne temperature. Povedano v astrološkem jeziku, Mars potuje od konjunkcije z Jupitrom v kvadrat s Saturnom. Pri opazovanju boja za mesto predsednika na ameriških tleh znamo videti zasuke, ki jih bo težko razumeti. Vprašanje poštenosti državnikov in enakosti prava za vse, tako revne kot bogate, se bo odpiralo še najbolj zaupljivim. Na zasebni ravni moramo paziti, da nas nekaj preveč ne navduši, da se za to, v kar verjamemo, ne borimo s preveliko silo in brez občutka.

Sporočilo o vremenu nosi tudi jod Merkurja z Neptunom in Plutonom, ki se bo sestavljal od srede, 14. 8., do četrtka, 15. 8., prvič je prinesel razdejanje na Filipinih. Zelo velikokrat je povezan s poplavami ali drugimi nepričakovanimi vremenskimi dogodki. Kombinacija prinaša zmedo misli, obremenjuje psiho.

Merkurjev premik nazaj v leva zmanjša premišljenost in previdnost od 15. 8. dalje. Od inkonjunkcije z Neptunom gre postoma v kvadrat z Uranom, ki bo ujet v energijo ščipa 19. 8., kar nam v prihajajočih dneh prinaša nepričakovane zasuke.

V petek, 16. 8., bo Luna v resnem kozorogu, Mars se bo postopoma odmikal od kvadrata s Saturnom. Odpočijmo si. Ohladimo se. Če bomo hladne glave, se nam bo marsikaj sestavilo.