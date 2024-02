Teden v zvezdah: sledimo zdravi pameti

VIKEND s polno luno lahko spodbudi nekoliko močnejša čustva in nas vodi v skrajnosti. Na srečo bo Luna v devici, in če bomo pridni, v odnosu z zemljo, na sprehodih, zunaj delali, nas bo to umirilo. Luna v devici lahko prinese tudi več premlevanja in mentalnega predelovanja, kak strah več, toda če se bomo odločili za načrtnost, delo, odgovornost in sprejeli tudi težo, ki temu sledi, se bo teden pred nami obrnil zelo dobro za nas. Marsikaj bo doseženega in narejenega.

Venera in Mars rineta v kvadrat z Jupitrom, hkrati vsak zase tudi v polkvadrat z Neptunom, tako bo v teh dneh pametno, da smo malo bolj premišljeni v finančnih zadevah, tudi v ljubezni ni dobro iskati lahkih poti z lažmi in manipulacijo. Nikar ne verjemite ljudem vsega in ne pozabite, kar je videti predobro, naj gre za finance ali ljubezen, najverjetneje tudi je. Tako nas bodo ljudje prej prinesli okrog vse do torka, 27. 2. Po drugi strani tudi sami lahko s čim pretiravamo, hočemo na hitro in z lahkoto ali celo nepošteno priti do uspeha ali denarja. Ker gre za fiksna kvadrata, bo več tudi trme, čeprav si z njo vrata zapiramo, ne odpiramo.

V sredo, 28. 2., se zgodi nekaj, kar se ne dogaja pogosto, kar trije planeti se znajdejo na isti stopinji, torej na 9. stopinji rib, to so Merkur, Sonce in Saturn. Tako Merkur kot Saturn bosta v srcu Sonca, čemur rečemo tudi kazimi. Čeprav je Saturn bolj trpek planet, ki govori o delu, bremenih, naporih, bo dal v tej kombinaciji možnost koncentracije, dobrih načrtov, na neki način nas lahko trdo delo pripelje do rezultatov. Ni druge kot delovati z njegovo energijo. Torej skrbno, načrtno, odgovorno in natančno, potem bo ta trojna konjunkcija prinesla zanimiv rezultat. Ne ustrašimo se pred prvo oviro, ne poslušajmo notranjih dvomov, samo prerinimo se skozi, in glede na to, da to trojico podpira dispozitor Jupiter, je res veliko verjetnosti, da bo delo prineslo tudi pozitiven rezultat. Če ne že v sredo, pa 29. 2. in 1. 3., saj se takrat najprej Merkur, potem še Sonce s sekstilom poveže na Jupiter.

Od vikenda do torka se učimo o hvaležnosti, preprostosti in ne zahtevajmo preveč od življenja in ljudi, po drugi strani ne iščimo lahkih poti do zmage, ker ne bo uspeha. Ne pustimo se prelisičiti, zapeljati, ampak sledimo zdravi pameti. Konec tedna nas bo pomirjalo delo, ustvarjanje reda in stik z naravo, lahko tudi že kakšno delo okrog doma. V ponedeljek in torek nas bo nosilo v odnosih, hrepeneli bomo po njih, držimo se ravnotežja. V sredo pojdimo prek svojih strahov in vztrajajmo pri pridnem in natančnem delu, saj bomo zaradi tega želi sadove naslednje dni.