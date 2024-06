Teden v zvezdah

Luna pada proti mlaju, ki bo v soboto, 6. 7. Tako je čas za zaključevanje projektov ter pripravo na nove začetke. Teden pred nami je astrološko dokaj prijeten, le energija bo bolj namenjena počitku kot delu.

Luna v ovnu nas bo v soboto in nedeljo potiskala v akcijo, delovanje, šport. Z njeno pomočjo bomo ozaveščali, kaj potrebujemo in kje moramo postaviti sebe v ospredje. V soboto, 29. 6., se bo dovršil sekstil Venere in Marsa, ki že od četrtka prinaša igrivo energijo, prikupno in lahkotno, namenjeno veselju, zabavi, kreiranju, ljubezni in strasti. V nedeljo, 30. 6., imamo Merkur sekstil Uran, aspekt, ki bo poživil naš mentalni svet, prinesel zanimive ideje in prebliske in nas naredil intelektualno sposobnejše. Luna bo do popoldneva še v aktivnem ovnu, prehod v bika bo sprva naporen, več bo pritiskov, pozneje nam bo prinesel mir in zadovoljstvo.

V ponedeljek, 1. 7., bo Luna v biku v prijetnih aspektih, mi pa trezni, umirjeni, dobre volje, stvari se bodo odvijale počasi, a predvidno.

V torek, 2. 7., bo sprva Merkur tvoril trigon na Neptun, ki se isti dan obrača nazaj, tako bo intuicija močna, spodbujen bo ustvarjalni navdih, najbolj za glasbo in poezijo, vendar nam ta aspekt lahko prinese tudi slabše delovanje v bolj praktičnih vidikih stvarnosti. Malo pred tretjo popoldan v torek Merkur preide v leva in prinaša daljše obdobje (zaradi retrogradnosti), ko bomo bolj jasno izražali sebe, se znali postaviti zase in se odločali zavestno. V torek bo Sonce v kvadratu z Luninima vozloma, tako bo več egoizma in močnejših ego reakcij.

Sreda, 3. 7., zna biti naporna. Luna bo v razigranih dvojčkih, a njen dispozitor v opoziciji s Plutonom. Možne so zahtevnejše novice. V ljubezni in financah lahko prevladuje občutek ujetosti ali strahu pred izgubo. Zaradi Venerinega trigona na Saturn svetujem finančne odločitve, ki so preverjene, dolgotrajno uspešne. V partnerstvu opazujmo prednosti zvestobe, varnost, ki jo prinašajo stabilne zveze.

V četrtek in petek se bo čutilo, da smo pred mlajem, manj bo energije. Luna bo v četrtek še v dvojčkih, mi bolj raztreseni na vse konce, v petek bo v raku, bolj bo čustveno in osebno. Marsov sekstil na Saturn lahko ohladi vreme, ker bo zakodiran v mlaju, celo za kak dan več, nas pa uči vztrajnosti, dela. Kljub utrujenosti se potrudimo in naredimo, kar je treba. Hkrati se Venera približuje v kvadrat s Kironom, kar bo kotno v karti mlaja, tako bodo odnosi na preizkušnji, odprejo se lahko čustvene rane ali rane lastne vrednosti, ki bodo zahtevale mir in odsotnost dodatnih pritiskov, da se lahko ozdravijo.