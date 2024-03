Teden v zvezdah: vstopili smo v obdobje mrkov, življenje nas bo potreslo in prineslo spremembe

Merkur se upočasnjuje in obdobje mrkov je tu. Potrebna bo večja previdnost. Mrki prinašajo spremembe in bolj negotov čas. Merkurjevo upočasnjevanje nas opozarja, da se bo, kar se zdaj dogovarjamo, razvilo drugače, kot smo si zamislili, da se bo v naslednjih tednih marsikaj obrnilo, spremenilo in se bo treba prilagoditi. Ne skrbite, če se pojavljajo stop znaki, to je čas za upočasnitev, premislek, nič drugega. Upočasnjevanje Merkurja lahko prinese kak zastoj na cesti, tudi to je simbol, da se je treba ustaviti, pogledati vase, premisliti stvari na novo.

Vikend z Luno v devici nas kliče k delu, redu, v naravo. Če se ne bomo povezali z naravo, se bomo izgubljali v mentalnih analizah. Tik pred Luninim mrkom bomo in energije bo več, čustveno nas lahko kaj vrže iz ravnotežja. V soboto se dovrši kontraparalela Saturna in Kirona, ki nas je obremenjevala prejšnji teden s prastarimi, zakrknjenimi ranami, njen vpliv se umirja.

Danes (23. 3.) bo Mars v ribah in se bo zdelo, da bo v nas malo manj nemira, a več idealizma in ustvarjalnega navdiha. Potovanje Marsa po ribah nas ne bo naredilo bojevite in intenzivne, razen ko gre za umetnost ali se bomo morali boriti za dobro drugih. Jutri (24. 3.) se Venera poveže v sekstil z Jupitrom, s katerim je že v paraleli, tako nam vikend, če si dovolimo, prinaša tudi nekaj radosti in lepih trenutkov.

Vpliv je spodbuden tudi za finance, sploh za kriptovalute. FOTO: Kerkez/Getty Images

V ponedeljek, 25. 3., je Lunin mrk že zjutraj, tako se lahko vpliv umirja čez dan. Lunin mrk prinaša spremembe kot posledico preteklosti, rezultat našega delovanja. Seveda se vsakega dotakne po svoje, odvisno od tega, kam v karto pade. Pri nas pritiska na spremembe, vezane na zdravstvo, pritiska na vlado s potrebo po spremembah. V ponedeljek in torek bo Luna v tehtnici, mi pa osredotočeni na odnose in željni harmonije.

Od srede do petka bo Luna v škorpijonu, mi pa bolj čustveni, intenzivni, željni odnosov, v katerih se lahko predamo, srečamo globlje. V četrtek, 28. 3., se Venera v sekstilu sreča z Uranom – želeli si bomo zabave, vznemirjenja, več bo svežih simpatij, novih ljubezni. Vpliv je spodbuden tudi za finance, sploh za kriptovalute, za ustvarjanje, najbolj moderne glasbe ali mode.

Vstopili smo v obdobje mrkov, življenje nas bo potreslo in prineslo spremembe. Nekatere bo zadelo močneje, drugim bodo spremembe omogočile stopiti stopničko višje. Vikend izkoristimo za stik z naravo, pospravljenje, urejanje. V ponedeljek in torek se povezujmo. Bolj intenzivni in strastni dnevi sledijo od srede do petka. Naj se nas pomlad dotakne, prinese nasmeh in prikupno presenečenje.