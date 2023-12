Teden v zvezdah: Venera in Uran nam bosta začinila teden

Čez vikend bo Luna v vodnarju in nas bo klicala k radovednemu odkrivanju življenja, druženju, povezovanju, prinašala več intelektualne in vznemirljive energije, lahko bo tudi vreme bolj jasno. V soboto imamo naporne paralele, ki lahko prinesejo več agresije, napornih ali napadalnih besed. Vikend bo obarvan tudi s kvadratom Sonca in Neptuna, torej z idealizmom, navdihom, z negotovostjo in nestvarno zastavljenimi cilji.

Pred nami je zadnji teden s Soncem v strelcu, s tem tudi zadnji teden uradne jeseni, saj s petkom vstopamo v zimski čas. To je teden največje teme, bližamo se točki kozorogovega obrata oziroma zimskemu solsticiju. Ta posebni čas je namenjen iskanju stika s seboj, s svojo globino, zato je modro več meditirati, si vzeti več časa zase, za pogled v notranjost.

Novo rojstvo, ki ga predstavlja zimski solsticij in so ga kristjani povezali z rojstvom Odrešenika, je čas, da dokončno odmre v nas, kar mora, da slavimo novo rojstvo svetlobe, saj bo dan od 22. 12. vedno daljši. Slaviti svetlobo v najtemnejših dneh je nujno. Ko prižigamo zunanjo luč in krasimo domove s svetlobo, ozavestimo, kaj počnemo s tem – prinašamo luč v temo, to je smisel čarobnosti decembrskih praznikov.

Luna nas bo silila v delo, akcijo

Luna bo sicer rastoča in nas bo silila v delo, akcijo. Merkur je še vedno na poti nazaj, toda v konstruktivnih aspektih, tako lahko marsikaj uredimo, postavimo na prvo mesto za nazaj, dokončamo, popravimo, rešimo. Marsikaj bomo tudi uvideli in spoznali.

V ponedeljek, 18. 12., Merkurjev trigon z Jupitrom prinaša zanimive dogovore, intelektualne uspehe in pomembne uvide, hkrati nam bo beseda dobro tekla, razum nas bo podpiral. V četrtek, 21. 12., tvori sekstil na Saturn in prinaša trezno načrtovanje, pragmatično misel, ozemljitev, v petek, 22. 12., bo kazimi, s tem bomo imeli bolj jasen uvid v lekcije, ki nas jih uči v retrogradni poti.

Venera in Uran nam bosta začinila teden, v mešani medsebojni recepciji že tako prinašata močnejše delovanje hormonov, več vznemirjenja v odnose, več strasti, ker prideta v četrtek v opozicijo, je jasno, da bodo odnosi v tem tednu bolj dramatični, ekscentrični, manj bo miru. Na pozitivni ravni tak aspekt lahko prinaša več ustvarjalnega impulza, več potrebe nekaj unikatno oblikovati, ustvariti.

Teden pred nami je torej namenjen tišini, globini, spuščanju vsega, kar nam ne služi več, in pripravi na novo rojstvo, ki ga prinaša zimski solsticij. Spomnimo se vsak dan znova, ko vidimo razsvetljene ulice, adventne venčke ali smrekice, da vse te luči pravzaprav simbolizirajo ponovno rojstvo naše lastne luči, upanja, vere, optimizma, pozitivnosti.