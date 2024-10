Trije znaki, ki jim ni dobro posojati denarja: le redko ga vrnejo

Finančna stiska lahko doleti vsakogar. Razlogi zanjo so različni, včasih je ta posledica nepravilnih finančni odločitev, nesmiselnih naložb, pretiranega zapravljanja in še bi lahko naštevali razloge, ki se jim je mogoče izogniti.

So tudi takšni, na katere skoraj ni mogoče vplivati in zgodi se, da se nekdo znajde v težavi: denarja zmanjka.

Ena od rešitev te je dolg pri prijatelju. Prav je, da si ti med seboj pomagajo, a treba je vedeti, komu posojati denar. Če bi ga radi še kdaj videli, rojenim v sledečih treh znakih raje ne …

Dvojčku

Dvojčki so znani po svoji spontanosti in duhovitosti ter tudi bo malce bolj neresnem pogledu na življenje.

Res je, niso vsi takšni, vendar dvojčki, ki jih krasijo te lastnosti, z denarjem ne znajo najbolje ravnati. Kar pomeni, da jim ga pogosto zmanjka, si ga radi izposojajo, ne tako radi pa ga vračajo.

Če boste denar posojali dvojčku, se najprej prepričajte, zakaj je do stiske prišlo. Kadar je vzrok zanjo nepremišljeno vlaganje ali zapravljanje, raje recite ne.

Če boste rekli da vedite, da ga boste morali večkrat opomniti na dolgove.

Strelcu

Strelci so avanturisti in svobodnjaki. Oni živijo iz trenutka v trenutek in niso finančno najbolj odgovorni.

Radi se zadolžujejo, pozabljajo na dolgove in ne razmišljajo o njih. Če imate med prijatelji strelca, bodite previdni, kadar vas prosi za denar.

Ribi

Sanjači, ki imajo težave s praktičnim pogledom na življenje. Zaradi čustvene narave so manj osredotočeni na finance, hitro pozabijo na dolgove in se zanašajo na sočutje drugih.

Če boste denar posodili ribam, vedite, da vas lahko, ko boste hoteli, želeli ali pričakovali vračilo, čakajo zapleti.