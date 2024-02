Stanje na mestu je včasih lahko koristno, predvsem ko naletimo na težko čustvo, ki ga ne moremo tako hitro predelati. Moramo ga občutiti, razumeti ter biti sami s svojimi težavami, da se lahko naravno obrnejo, in izvodenijo. Aktivnost ne more doseči istega kot spokojnost.

Enkrat se moramo premikati, da poženemo stvari v tek, drugič se moramo ustaviti in si prisluhniti. Znati moramo prisluhniti svojemu notranjemu vzgibu, da je čas za eno ali drugo. Bodite torej pozorni na težnjo po enem ali drugem v sebi. Ko se naš um pospeši in ponavlja vedno isto zgodbo, nam namreč čustva uidejo izpod nadzora in zapletemo se v začarani krog, ki se sam od sebe težko spremeni.

Ostali bomo v njem, če ne vemo, kako lahko izstopimo iz njega. Če smo zaposleni in se pojavi naporna čustvena situacija, se torej umirimo in počakajmo. Svet namreč poganja tako negibnost jina kot aktivnost janga. Pogosto tudi globoko dihajte. Ko ste prestrašeni, vzhičeni, jezni ali obupani – naj en vdih sledi drugemu, kar vam bo prineslo upanje in zaupanje v prihodnji trenutek. Prsni koš se bo sprostil tako kot napetost in čustveni naboj.