So vraževerni: ta štiri horoskopska znamenja verjamejo, da petek, 13., ni navaden dan

Petek, 13., je za nekatere navaden dan, za druge pa datum, ki ledeni kri. Če ste kdaj opazili prijatelja, ki na ta dan noče zapustiti hiše ali mrmra »bolje preprečiti kot zdraviti«, medtem ko se izogiba hoji pod lestvijo, obstaja velika verjetnost, da je rojen v enem od vraževernih horoskopskih znamenj.

To so znaki, ki verjamejo, da petek, 13., prinaša dramo kot grozljivko.

Rak

Raki so čustveni in intuitivni. FOTO: Vidi Studio/Shutterstock

Raki so čustveni in intuitivni, zaradi česar so naravno občutljivi za vse, kar ima prizvok »slabe energije«. Njihova domišljija pogosto dela nadure, zato bodo v petek,13., prepričani, da je prav ta dan treba preživeti previdno. Če se zgodi kaj nenavadnega, na primer se razbije kozarec ali izgubi ključ, bo rak to takoj povezal z »usodnim znakom« in morda celo vprašal za nasvet tarot karte.

Raki so znani po svoji ljubezni do varnosti in predvidljivosti, zato petek, 13., vidijo kot dan, ko je najbolje, da ne preizkušajo sreče. Verjetno bodo ostali doma, ob toplem čaju in najljubšem filmu, kajti – kdo ve, kaj se skriva zunaj?

Devica

Device ljubijo red in logiko. FOTO: Gpointstudio Getty Images

Device ljubijo red in logiko, a ko gre za vraževerje, jih lahko njihova nagnjenost k analizi prepriča o najbolj nenavadnih teorijah. Za njih petek, 13., ni le datum – je matematična nepravilnost, ki kar naenkrat postane sumljiva. Če preberejo nekaj člankov o zgodovini tega »nesrečnega dne«, se bodo device prepričale, da se za vsem skriva neka temna energija.

Ta dan se bo devica izogibala tveganim odločitvam in raje ostajala v coni udobja. Morda bodo cel dan pospravljale predale ali brisale prah, ker je varno, in vsaj počnejo nekaj koristnega.

Škorpijon

Radi raziskujejo neznano. FOTO: Shutterstock

Škorpijoni so po naravi povezani s skrivnostmi in pogosto verjamejo, da je v življenju »nekaj več«. Petek, 13., je priložnost, da svojo intuicijo in vraževerje dvignejo na višjo raven. Radi raziskujejo neznano, a hkrati čutijo globoko spoštovanje do potencialno »nevarnih« dni.

Škorpijon ne bo priznal, da ga je strah, lahko pa se izogiba določenim dejavnostim ali obredno prižge svečo, da se zaščiti pred slabo energijo. Če se jim zgodi kaj čudnega, na primer razbita žarnica ali pozabljen sestanek, bodo takoj rekli: »Saj sem ti rekel, ta dan ni normalen.«

Kozorog

Kozorogi so realisti. FOTO: Roman Samborskyi/Shutterstock

Kozorogi so realisti, vendar zaradi svoje resne narave pogosto verjamejo v tradicionalna vraževerja. Ne bodo priznali, da so vraževerni, ampak si bodo mislili: »Bolje preprečiti kot zdraviti.« V petek, 13., se bo kozorog izogibal preveč tveganim podvigom, zavrnil podpis pomembne pogodbe ali odložil velike načrte – za vsak primer.

Njihov praktični pristop do življenja pomeni, da bodo zagotovili več, pa naj gre za skrbnejše vodenje poslovnih sestankov ali preprosto nošenje amuleta v žepu. Kozorogi niso dramatični, a ko pride petek, 13., radi ostanejo korak pred nesrečo, poroča index.hr.

