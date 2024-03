Samskost je izbira

Glavni razlog za razmah samskosti je, da ljudje ogromno pričakujejo, polni so iluzij, hkrati pa zelo ubogi. Noben partner ni dovolj dober zanje. Pri zadovoljstvu gre vedno za razmerje med tem, kar pričakujemo in kar dobimo, in rešitev je vedno, da zmanjšamo pričakovanja, pravijo psihologi.

Poleg tega imamo dve vrsti problematičnih moških: eni so poženščeni in se trudijo zadovoljiti žensko, kajti če bo ona srečna, bodo tudi oni, drugi so se uprli in so sovražniki vsega ženskega. Vmes so »normalni moški«, ki pa so razgrabljeni do 25. leta. Tisti, ki ostanejo prosti po 30., so večinoma neuporabni. Ženske po 30. pa so morda preveč emancipirane in se jih poženščeni moški ustrašijo.

Če zamudiš »najboljšo robo«, čakaš na vdovce in ločence. Izbrati je treba med tistim, kar je na voljo in je najmanj slabo. Ločenec pride v drugo zvezo bolj zrel, a ima, ker je razdrl družino, toliko večja pričakovanja od nje. Če se razdre še drugi zakon, obupa in ostane sam - pogosteje ženske, ki so bolj sposobne biti same.

Toda v kateri koli odnos greš, vzameš s sabo sebe in svoje težave, poudarjajo psihologi in dodajo, da v človeka ni vsajena primarna težnja po partnerstvu in starševstvu, ampak po odnosih. Če se znajo samski izpolnjujoče vključiti v odnose z drugimi, so lahko zadovoljni, saj znajo svoje temeljne potrebe, hrepenenja uresničiti drugače. Najti morajo dovolj močno kompenzacijo. Ni pomembno, ali si partner ali starš, ampak da ti uspe življenje napolniti z vsebino, ki te pomirja, da imaš občutek, da ne gre v prazno.