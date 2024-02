Sami si zagotovite brezpogojni občutek vrednosti

Še vedno potrebujete odobravanje staršev, sprejemanje, potrditev, blagoslov ali dovoljenje, da se čutite vredne? Pogosto počnete kaj, kar ne ustreza pričakovanjem staršev? Pri večini odraslih mehanizem iz otroštva še vedno deluje. Toda če zatrete svoje pristno ravnanje v zameno za odobravanje, to pomeni, da se odpoveste svoji moči.

Kakor koli obračate, starši ne bodo zadovoljili vaših čustvenih potreb in vam zagotovili občutka vrednosti, ne da bi jim s tem predali svojo moč. Posledično vaš odnos z njimi temelji na izkrivljeni dinamiki, v kateri ostajate nemočen in ranljiv otrok. Ne le da ste dovzetni za njihove kritike in sodbe, prav tako ste ranljivi za manipuliranje s krivdo in dolžnostmi.

Čeprav je krivda naraven odziv na nemoč, v resnici sporoča vaši podzavesti, da ima mama ali oče, ki ga krivite, moč nad vami, s tem pa ustvarite še več nemoči. To pomeni, da ne boste mogli zaceliti svojih čustvenih ran ali odpustiti staršem, dokler jih krivite, da so vas naredili nemočne in nevredne. Le odgovornost do sebe lahko zlomi začarani krog.

Sami si morate zagotoviti brezpogojni občutek vrednosti in vzeti moč nazaj v svoje roke, opustiti pričakovanja, da bodo starši zadovoljili katero koli vašo čustveno potrebo, kar vključuje tudi opuščanje potrebe po opravičilih, priznavanju ali maščevanju.

Večina staršev bo prej ali slej sprejela vaše meje, toda le če jih boste na začetku dovolj okrepili. FOTO: Goran/Getty Images

Prevzemite odgovornost

Sami si dajte, kar potrebujete. Ko prevzamete odgovornost za svoje življenje in odločitve, ne iščete več potrditev staršev. Ni več nujno, da verjamejo v vaše sanje. Ko spustite pričakovanja, ne potrebujete več zunanje čustvene podpore. Ko se zavedate svoje brezpogojne vrednosti in se zanesete na instinkt, vas starši ne morejo več čustveno prizadeti in lahko jim odpustite. Nezdravi mehanizmi se razrešijo, nov odnos temelji na brezpogojni vrednosti in jasnih mejah, ki vam vračajo moč.

Na vas je, da v odraslosti postavite meje staršem. Morda vam bo sprva neprijetno, a dolgoročno bodo okrepile odnos. Verjetno boste morali starše naučiti, kako naj ravnajo z vami, govorijo, se spoštljivo obnašajo. Prav tako kot morajo oni postaviti meje do vas. Učinkovite meje zahtevajo doslednost, ohranjate jih s svojo pozornostjo. Ne pričakujte, da bodo samodejno vedeli, kdaj jih prestopijo. Ko so se ljudje navajeni vesti na določen način, potrebujejo čas, da spremenijo navade.

Vaša odgovornost je, da skrbite za svoje meje in daste vsem povratno informacijo, ko jih kršijo. Če jih ne spoštujejo, naj vas ne bo strah takoj omejiti stikov, pri tem pa jim dajte vedeti, zakaj, da bodo lahko spremenili vedenje. Večina staršev bo prej ali slej sprejela vaše meje, toda le če jih boste na začetku dovolj okrepili.

Ne glede na težavnost izkušnje vam otroške rane vedno lahko prinesejo skrito dobrobit, npr. neodvisnost, modrost, sočutje. Brez izzivov na poti jih morda ne bi odkrili v sebi. Že če se tega zavedate, ste naredili prvi korak k zdravljenju. Hkrati si vedno zapomnite, da odpuščanje ni nikoli darilo za tistega, ki mu odpuščate, ampak pot do vaše lastne osvoboditve.