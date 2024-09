Sami se odločamo, kako bomo živeli: Pot drzne izbire in notranje moči

Od nas je odvisno, kaj bomo v življenju izbrali. Kdo smo? Kaj smo? Zakaj smo tukaj? Stojimo na križišču vseh križišč. Ali imamo izbiro? Vsekakor, zato izberimo pot, ki je težja, drzna, neuhojena. Zakaj? Zato ker znana, navidezno lažja pot v resnici ne obstaja. Je iluzija, ki vodi v labirint, iz katerega ni izhoda, pravijo duhovni učitelji.

Aktivirajte svojo notranjo moč, ki kreira vašo realnost.

Na neuhojeno pot vzemite s seboj spontanost, ki vam bo prinesla upogljivost v vseh izzivih, ki jih ne bo malo. Nenavezanost na materialnost vam bo omogočila svobodo, ko bodo mnogi klonili. Aktivirajte svojo notranjo moč, ki kreira vašo realnost. Ko povežete svoj dih, tretje oko, svojo osebno noto glasu, elektromagnetno polje ter zaživite iz svoje edinstvene osebne frekvence, postanete nevidni in nedotakljivi.

Onkraj iluzij

Boj se tako spremeni v čudežne priložnosti, ki ustvarjajo svobodo. Na to pot se boste podali brez zemljevida, a ne skrbite. Ta je v vas in vodil vas bo z dušno intuicijo. Prenehajte iskati odgovore pri vseh drugih, samo pri sebi ne. Drugačni ste, zato začnite manifestirati drugače. Stari načini namreč ne delujejo več v novem svetu.

Kdo smo? Kaj smo? Zakaj smo tukaj? Stojimo na križišču vseh križišč. FOTO: Siarhei Khaletski Getty Images

Zapišite svojo željo. Nato izrecite »prosim« in »dovolim vesolju, da mi uresniči to željo«. Trikrat jo naglas preberite, trikrat naglas zapojte in občutite v srcu. Ko zaključite, obe dlani položite na maternico, svoje notranje vesolje, in recite: »Hvala, hvala, hvala!«

Ali imamo izbiro? Vsekakor, zato izberimo pot, ki je težja, drzna, neuhojena.

Zavedajte se, da ste samo vi režiser svoje realnosti. Smo v kolektivni realnosti, a vzporedno živimo svojo individualno. Sami izbiramo. Zato za nas strah ne obstaja.