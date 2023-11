Samemu sebi prijatelj

Veliko bolj kot na kogar koli drugega se lahko razjezimo nase. Toda s samoočitki povečamo izločanje stresnega hormona kortizola in smo zato še bolj tesnobni, opozarja ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger.

S spodnjo vizualizacijo si lahko pomagamo, kadar se spopadamo z občutki krivde. V sebi bomo laže našli prijatelja, ki bo sprejel in razumel naše napake, in laže si bomo oprostili. Usedemo se v lotosov položaj, nasproti sebe pa postavimo prazen stol. Predstavljajmo si, da je na njem naš najboljši prijatelj, ki prisluškuje našim mislim. Naš ljubeči in sočutni prijatelj ve, da si očitamo napako, ki smo jo storili, in sklene, da se bo pogovoril z nami. Ve, da nam je žal, pravi, da si moramo nehati očitati in da bo vse v redu. Zavedamo se, da so njegove besede pametne. Občutek krivde počasi pojenja in nadomesti ga mir.

Tiho si ponovimo: »Odpuščam si vse napake.« Vajo izvajamo vsak dan pet minut. Ko postanemo svoj najboljši prijatelj, pa lahko utišamo svojega notranjega kritika.