Zdravstveni izzivi zodiaka: Ali vaše zdravje narekuje horoskop?

Znamenje ovna povezujemo z glavo, sinusi, krvjo in mišičjem. Zdravstveni nasvet zanje je, da se izogibajo kofeinu. Bika povezujemo z vratom in grlom. Omejiti mora sladkor in maščobo v prehrani.

Znamenje dvojčkov povezujemo z rameni, rokami, dlanmi in pljuči. Izvajajo naj dihalne vaje, jogo in so redno telesno aktivni.

Raka povezujemo s trebuhom, prsmi in prebavo. Le ko se rak dobro počuti, lahko sprejema zdrave prehranske odločitve. Leva povezujemo s hrbtenico, prsnim košem in srcem. Z redno kardiovadbo naj ohranja zdravo srce.

Črevesje in trebuh

Devico povezujemo s črevesjem in spodnjim delom trebuha. Koristi ji preprosta zdrava in čim manj predelana hrana. Znamenje tehtnice povezujemo z ledvicami, vranico, jajčniki in endokrinimi žlezami. Telesu mora zagotavljati dovolj sveže čiste vode.

Škorpijona povezujemo z genitalijami, notranjimi organi in izločanjem. Omeji naj sol, kjerkoli je mogoče. Strelca povezujemo z boki in stegni. Prekrvitev nog in redna hoja jih ohranjajo zdrave.

Kozoroga povezujemo s kožo, zobmi, lasmi, nohti in kostmi. Poskrbi naj za zadosten vnos kalcija za zdrave kosti. Vodnarja povezujemo z gležnji, živčnim sistemom in krvotokom. Pazi naj se pretiravanja in preobremenjenosti.

Ribi povezujemo s stopali, imunskim in limfnim sistemom. Poskrbijo naj za stopala, saj so ključ do zdravja.