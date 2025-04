Pamela Anderson razkrila: »Najbolje mi je bilo z dedkom, starim 80 let!«

Pamela Anderson je v svojih spominih z naslovom Love, Pamela razkrila številne šokantne podrobnosti iz svojega življenja. Med najbolj presenetljivimi pa je gotovo njeno priznanje, da je eno izmed najbolj intenzivnih erotičnih doživetij izkusila – med plesom z 80-letnim moškim.

Čeprav je v knjigi priznala, da je v zakonu s takratnim možem, rockerjem Tommyjem Leejem, neprestano uživala v spolnosti, je zapisala, da je bilo najbolj čutno izkustvo nekaj precej bolj preprostega – tango z veliko starejšim moškim.

Opisala je, da je bila nežnost in hkrati odločnost tega plesa nekaj, kar je močno vplivalo nanjo: »Bilo je to najbolj čutno doživetje, kar sem jih kdaj imela.« Do tega je prišlo v njenih dvajsetih, med bivanjem v Buenos Airesu. Dodala je, da se še nikoli ni počutila tako varno in ženstveno kot takrat, ko jo je ta moški vodil skozi ples.

»To me je spremenilo in tega nikoli nisem pozabila,« je zapisala Pamela.

Burna zgodovina zakonskih zvez

Pamela Anderson ima za sabo kar nekaj zakonov – in skoraj vsi so bili burni ali kratkotrajni. V zakonu z glasbenikom Tommyjem Leejem je rodila dva sinova, Brendona (28) in leto mlajšega Dylana. A zakon se je končal zelo slabo – Tommy je zaradi nasilja v družini preživel šest mesecev v zaporu.

Pozneje se je poročila z drugim rockerjem, Kidom Rockom (2006), a je že naslednje leto dahnila usodni 'da' producentu Ricku Salomonu. Ta zakon je trajal le štiri mesece. Leta 2014 sta se znova poročila, tokrat sta zdržala skoraj celo leto.

Leta 2020 je svet presenetila novica, da se je poročila z 20 let starejšim producentom Johnom Petersom – in se po le 12 dneh razšla. A Pamela je za New York Times dejala: »Nisem bila v tem zakonu. Bila sem romantična in naivna. To je bil samo trenutek, ki je hitro minil – brez prave poroke, brez papirjev.«

Kljub vsem neuspelim zvezam pa še ni izgubila vere v ljubezen: »Bi se še kdaj poročila? Seveda! Samo še enkrat prosim, Bog!«

Njena želja se je uresničila, ko se je poročila s svojim telesnim stražarjem Danom Hayhurstom. A tudi ta zakon ni dolgo trajal. Danes je Pamela Anderson znova samska poroča informer.rs.

