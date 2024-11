Retrogradni Merkur, bodite potrpežljivi in previdni

Ko gre Merkur nazaj, gremo z njim tudi mi. Ukvarjamo se s preteklostjo, zadevami, ki jih nismo uredili in so odprte ali nam visijo za vratom. Ne izogibajte se jim, naredite revizijo, pospravite, prebijte se skozi birokracijo in razčistite z ljudmi, s katerimi ste imeli že prej težave. Hkrati ne pozabite, da še ni čas, da greste naprej.

Pri vsem, česar se boste lotili na novo, se bodo pojavile težave, ki vas želijo ustaviti. Stvari, ki jih kupite v tem času, vam pozneje ne bodo več všeč. Odločitve, ki jih boste sprejeli, se bodo spremenile. Ljudje, ki bodo prišli v vaše življenje, ne bodo ostali, začeti projekti najverjetneje ne bodo obrodili sadov. To ni čas za začetek nove zveze.

V času retrogradnega Merkurja ne gre nič po načrtih. Napovedani sestanki, pregledi, poleti so lahko prestavljeni ali odpovedani. Začeti projekti se ustavijo. Težko je ohraniti dogajanje pod nadzorom. Ker vlada komunikaciji, lahko pride do zastojev pri razumevanju, učenju, branju, pogajanjih, prodajanju in kupovanju, v založništvu, trgovini, pri sporazumih, posojilih, v prometu, pošti in na potovanjih.

Nemogoče je kar koli načrtovati

Nič se ne bo uspešno odvijalo – nemogoče je kar koli načrtovati. Odsvetujemo sprejemanje odločitev, saj se bo pozneje gotovo nekaj spremenilo, prav tako operacije, razen nujne, saj se pogosteje dogajajo napake. Pozorni bodite pri elektronski pošti. Ne začenjajte novih projektov. Ne podpisujte pogodb in ne sklepajte novih poslov. Ne kupujte nepremičnin. Če začnete novo službo, ne boste ostali v njej. Če kupujete hišo, se bodo začele pojavljati težave z njo. Obdobje je znano po težavah z računalniki – sesuvajo se, enako je z drugimi elektronskimi napravami.

Počakajte z nalaganjem novih programov, naredite si varnostne kopije dokumentov. Ne kupujte ali prodajajte ničesar dragega, saj boste nakup pozneje obžalovali. Pričakujte težave, napake, zamude in ovire. V tem času velja vse dvakrat preveriti. O ničemer ne sklepajte prehitro.