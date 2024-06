Pripravite si kristalni eliksir

Namenjen je za osebno rabo – kot ritual pitja vode, v kateri so kristali za pridobivanje energije in zdravja. Pri pomanjkanju življenjske energije, depresivnosti, za večjo samozavest in telesno odpornost nam pomaga na primer pitje eliksirja iz ametista, citrina, kamene strele. Daje nam moč, energijo od zunaj in znotraj, večji elan in zanos. Eliksir iz kristalov rumene in zelene barve v kombinaciji s kameno strelo nas spodbudi, da smo lažje aktivni. Zanj uporabite npr. citrin, rumeni kalcit, mahovni ahat, prasem. Pripravimo ga preprosto. Vzamemo kristale, jih očistimo pod tekočo vodo in položimo v skodelico za kavo, keramično ali porcelanasto, nato pa čeznje nalijemo vodo, da je kakšna dva centimetra nad njimi. Kristalni eliksir popijemo zjutraj na tešče, po zaužitju oplemenitene vode pa na kristale spet dolijemo novo vodo in ritual ponavljamo vsakih 24 ur. Sprožilo se bo čiščenje od znotraj navzven in vse slabo bo šlo iz telesa. Če po treh dneh sledi driska, pitje za kak dan opustimo, da se telo navadi na spremembo, sčasoma pa bomo opazili, da imamo več energije, moči in zavedanja, svetuje Dana Rakovc, strokovnjakinja za kristale.