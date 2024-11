Prihaja retrogradni Merkur

Tokrat se bo Merkur obračal 26. 11., na 22. stopinji strelca, na zvezdi Ras Alhague iz ozvezdja Kačenosec, ki jo povezujemo z nalezljivimi boleznimi, narkomanijo, pretirano uporabo alkohola, tobaka. V času obrata Merkurja nazaj moramo, sploh tisti z več planeti v dvojčkih ali devici, paziti na zdravje, da ne vnašamo strupov v telo. Družbeno bo več prehladov, gripe ...

Čeprav se Merkur obrača šele 26. 11., je v senci od 7. 11., tako nas že uvaja v problematike, s katerimi se bomo soočali. Merkur je res v strelcu v izgonu, ni v svoji pravi energiji, a s podporo Jupitra (medsebojna recepcija) odpira v nas širino, filozofski pogled na stvari, modrost in vedoželjnost. Se pa Merkur od vstopa v senco 7. 11. do izstopa iz nje 3. 1. 2025 dvakrat povezuje v T-kvadrat, s tem bodo njegove teme napornejše, družbeno pomembne, saj se veže na družbeni kvadrat Jupitra in Saturna.

Proti koncu leta bo veliko napetosti. FOTO: Kyletperry/Getty Images

Drugi kvadrat Jupitra in Saturna bo eksakten na božič, 25. 12., Sonce in retrogradni Merkur pa ju bosta povezovala že med 4. in 7. 12., tako so lahko zgodbe videne prej. Jupiter in Saturn sta vezana na zahodni svet, ZDA, Združeno kraljestvo in Evropo, prinašata strahove, negotovosti, dvome, finančne skrbi. Ker gre za gibljivi kvadrat, ne prinaša konkretne problematike, a jo najavlja in jemlje upanje v boljše čase. Ker se takrat (7. 12.) obrača retrogradno tudi Mars, bo energija še toliko bolj zgoščena, problemi, jeza in napetosti se bodo začeli jasno kazati.

Merkur na svojem potovanju

Merkur se obrača direktno 16. 12., s tem se sprosti nekaj ujetosti v preteklost, dane nam bodo možnosti reševati in zaključevati stvari. Obrača se v trigonu s počasnim Marsom, kar daje upanje na direktno akcijo in reševanje problemov. A ker je v senci do začetka naslednjega leta in se ozko poveže v kvadratom Jupitra in Saturna od 25. do 27. 12., lahko računamo, da bodo dnevi v času božiča z nečim močno obremenjeni. Ker se hkrati Mars znajde na Sončevi meji in gre prek nje do srede aprila, bodo družbeno dnevi ob koncu leta zelo napeti.

Saturn v ribah nam kaže razdiralno moč vode, ko je aktiviran njegov kvadrat z Jupitrom, bo v svetu močneje čutiti njeno razdiralno moč. Omenjene stopinje niso vezane na karto Slovenije.

Vsekakor nas Merkur v strelcu na poti nazaj kliče, da premislimo, pregledamo, ponovno analiziramo svoja prepričanja in poglede na svet, si dovolimo kaj tudi spustiti. Zaradi medsebojne recepcije z Jupitrom nam ne bo manjkalo širine in modrosti, a v omenjenih obdobjih je treba paziti, da nas ne zagrabita premočan strah in dvom, da ne potonemo v brezup.

Merkur na svojem potovanju od vstopa v senco do izstopa iz nje trikrat naredi trigon na Kiron (19. 11., 2. 12., 31. 12.) v ovnu, tako nas spodbuja, da jasno izrazimo svoje strahove in bolečine ter jih na tak način pozdravimo.